El incendio en una escombrera de Alcalá de Guadaíra vuelve a provocar una gran humareda visible desde Sevilla

Un nuevo incendio vuelve a cubrir de humo el cielo de Sevilla. Un fuego originado en una escombrera en Alcalá de Guadaíra ha provocado una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital hispalense. Según detalla Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, se trata de un incendio en un terreno usado como escombrera cerca del polígono La Red.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de la Diputación de Sevilla y la Policía Local de Alcalá de Guadaíra, aunque desde el teléfono de emergencias aseguran que no hay riesgo de propagación. La columna de humo se ha originado desde primera hora de la mañana y vecinos de zonas como Sevilla Este han comentado a este periódico que se apreciaba un fuerte olor a quemado desde sus casas.

Ese nuevo fuego se origina apenas 24 horas después del incedio declarado este viernes, 1 de mayo, en el parque empresarial Navisa, en el distrito Cerro-Amate, que también cubrió de humo negro el cielo sevillano. A diferencia del incendio del viernes, donde sí hubo afectaciones en las naves aledañas, en ese caso no se espera que el fuego vaya a más.

Un año del incendio de Plainsur

Aunque no se ha determinado el punto exacto donde se ha originado el incendio, sí que está cerca del polígono La Red, escenario, hace casi un año, de uno de los mayores incendio vividos en la provincia de Sevilla, el que calcinó la nave de químicos de la empresa Plainsur. El 14 de mayo de 2025 se originaba un fuego en el interior de una nave de esta empresa de químicos, desembocando en un fuego en el que se pudieron escuchar explosiones y que mantuvo en vilo, no sólo a la localidad de Alcalá, sino a todas los núcleos urbanos d¡cercanos, ya que se tuvieron que tomar medidas extraordinarias para evitar la inhalación de humo.

CAMIJETAS (CEDIDO)

Pese a lo espectacular del suceso, el incendio dejó dos heridos leves y muchos daños materiales, sin tener que lamentar pérdidas humanas. Los servicios de emergencias trabajaron sin descanso para poder dar por extinguido un fuego que obligó, incluso, a activar el Plan Territorial de Emergencias.