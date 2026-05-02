El nuevo restaurante que ha abierto en Tarifa el creador de una de las hamburgueserías más famosas de Sevilla: "Un refugio donde el producto habla por sí solo"

Un nuevo restaurante que mezcla productos de calidad y proximidad con las técnicas e ideas más vanguardistas abre sus puertas desde este jueves en la localidad gaditana de Tarifa. Se trata de Casatarifa, un negocio creado por el reconocido chef Peter Lis, una de las mentes creativas detrás de los éxitos de una de las hamburgueserías más premiadas y famosas de Sevilla, Burger Food Porn.

Junto a su socio Tomás Martín, Lis ha puesto en marcha este restaurante que busca fusionar la esencia del producto local gaditano con el "espíritu disruptivo" que caracteriza su cocina.

Un local con parte de la antigua muralla medieval en su interior

De ese modo, ha nacido Casatarifa, un restaurante situado en la calle Silos número 3 de Tarifa que, además, cuenta con la particularidad de tener en su interior parte de la antigua muralla medieval de la localidad.

Este establecimiento también cuenta con una cuidada decoración en la que se intenta equilibrar "lo rústico y lo moderno" a través de sus paredes de piedra, sus techos de madera, sus azulejos tradicionales y su propio 'patio andaluz'.

Pero si algo destaca en Casatarifa es su exquisita carta, en la que, tal y como explican desde el restaurante, se busca hacer un homenaje a los tesoros de la provincia, con especial atención al atún rojo de almadraba, las carnes de retinto y los productos de la huerta local.

Una cocina que respeta la tradición y apuesta por reinterpretarla

"Nuestra cocina bebe de lo auténtico, de lo que siempre ha estado ahí: el producto, el sabor, la sencillez bien hecha. Pero también evoluciona, se atreve, se adapta. Porque creemos que respetar la tradición no significa quedarse en el pasado, sino reinterpretarla", señalan desde este restaurante.

Además, su cocinero y creador, Peter Lis, asegura que este negocio nace por la necesidad de "volver a la raíz" y cocinar "el entorno": "Queremos que este no sea solo un lugar para comer, sino un refugio donde el producto hable por sí solo".

Platillos, sabores de la tierra y propuestas con un punto de riesgo

En esta carta que respeta la tradición de Tarifa, pero añade su "punto de riesgo y diversión", se pueden encontrar toda clase de 'platillos', como su rusa tarifeña, las bravas marinas, los torreznos asiáticos, croquetas cremosas de lomo en manteca o su sardina ahumada y perfumada.

Además, el negocio ofrece sabores de la tierra, pero con su toque personal, como su tomate de Conil 'Preñao', los canelones de pato, el carpaccio de atún rojo, la pizza pulpo o la burrata sobre salmorejo, así como sus huevos rotos, su tortilla de brandy y almejas, o su steak tartar atrevido.

En este nuevo establecimiento también destacan sus platos 'entre panes', como el taco Don Tomás, el Sr. Foie y piña caramelizada o su burger de 'Recuerdos y tinto', y sus carnes de calidad, como la carrillera al Jerez, el txuleton de doña vaca, el lomo bajo o la ventresca 'Fresca'.

Postres, vinos y una propuesta ligada al estilo de vida del sur

Y para completar la comida, además de una extensa carta de vinos, el restaurante ofrece distintos diversos postres como su tarta de queso tradicional, la tarta fina de manzana, el flan de chocolate o el sorbete de vaca y limón.

Un negocio que, desde su privilegiada ubicación, busca mostrar a través de sus platos la pasión por la gastronomía y el "estilo de vida del sur" que tiene su creador, el que las "largas sobremesas", los platos que cuentan historia y los momentos disfrutados en la compañía son los verdaderos protagonistas.