El plazo ya está abierto: cómo pedir una plaza en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Sevilla

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto el plazo de solicitud de admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2026/27, un proceso que permanecerá activo del 1 al 20 de mayo.

En la provincia de Sevilla se ofertan un total de 10.490 plazas repartidas entre sus ocho Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). En estos centros se imparten siete lenguas distintas: alemán, francés, inglés, italiano, portugués, chino y español como lengua extranjera.

Requisitos para estudiar en las Escuelas Oficiales de Idiomas

Estas enseñanzas permiten obtener certificaciones oficiales de idiomas conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Para acceder, con carácter general, es necesario tener 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. No obstante, también podrán solicitar plaza los jóvenes de 14 años cuando quieran cursar un idioma distinto al que estudian como primera Lengua Extranjera en la ESO.

Modalidades y niveles disponibles

Las Escuelas Oficiales de Idiomas ofrecen diferentes modalidades para adaptarse a las necesidades del alumnado. La enseñanza puede cursarse de forma presencial, semipresencial o a distancia.

Además, también se ofertan los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización en Idiomas (CAPE), dirigidos a distintos colectivos profesionales, entre ellos el profesorado, y a personas adultas con necesidades específicas de aprendizaje.

Los niveles disponibles son:

Básico A1

Básico A2

Intermedio B1

Intermedio B2

Avanzado C1

Avanzado C2

Cómo solicitar plaza en las EOI de Sevilla

Las personas interesadas pueden consultar toda la información del proceso en el Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía. La solicitud podrá realizarse de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de los centros docentes o de manera presencial en los propios centros.

Fechas clave del proceso de admisión

El calendario del procedimiento establece varios plazos importantes:

Del 1 al 20 de mayo : presentación de solicitudes de admisión.

: presentación de solicitudes de admisión. Antes del 10 de junio : cada escuela publicará en su tablón de anuncios la relación baremada de personas solicitantes.

: cada escuela publicará en su tablón de anuncios la relación baremada de personas solicitantes. 24 de junio : publicación de las listas de personas admitidas y no admitidas.

: publicación de las listas de personas admitidas y no admitidas. Del 1 al 10 de julio: formalización de la matrícula para quienes hayan obtenido plaza.

Aunque hay distintas formas de solicitar estas plazas, la Junta recomienda realizar la matrícula preferentemente a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos.