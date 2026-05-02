La Policía Local identifica a Artone: más de 300 pintadas por Sevilla y posibles sanciones de hasta 3.000 euros

La Policía Local de Sevilla ha identificado al presunto autor de más de 300 pintadas vandálicas realizadas en distintos puntos de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa. Los agentes han instruido diligencias contra esta persona como investigada no detenida por un presunto delito continuado de daños.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, después de que los agentes detectaran un aumento de pintadas con la firma Artone en diferentes zonas de Sevilla, especialmente en el centro histórico. Las marcas aparecían en mobiliario urbano, propiedades privadas y otros elementos de la vía pública.

Según la información municipal, los agentes especializados en pintadas vandálicas observaron un patrón repetido en la forma de actuar del presunto autor. En concreto, mostraba una especial predilección por las señales verticales de tráfico, utilizando el interior de estas señales como soporte para sus firmas.

Más de 300 elementos vandalizados en Sevilla

El trabajo de vigilancia y análisis, apoyado por cámaras de seguridad municipales, ha permitido a la Policía Local identificar al presunto responsable. Hasta el momento, se han contabilizado más de 300 elementos afectados por estas pintadas. Entre los elementos vandalizados figuran:

40 señales verticales de tráfico

6 señales de vado

22 buzones de correos

3 cajas de semáforos

3 cajas de registro

9 fachadas de inmuebles

6 puertas de edificios

1 fachada de inmueble con protección patrimonial

200 cofres de motocicletas de alquiler

61 tapas de registro

Las sanciones por pintadas vandálicas pueden alcanzar los 3.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla recuerda que este tipo de conductas pueden tener distintas consecuencias legales y administrativas. En los casos en los que las pintadas afecten a edificios protegidos, pueden llegar a considerarse delito contra el patrimonio histórico.

Además, según la nueva ordenanza de limpieza, estas actuaciones pueden constituir infracciones graves o muy graves, con sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros.

Desde su puesta en marcha, la sección antipintadas vandálicas de la Policía Local ha identificado a más de medio centenar de personas y ha tramitado cerca de 200 denuncias por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos.