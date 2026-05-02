Aumenta la polémica y el malestar por la supresión de la línea exprés de Sevilla Este: el PSOE lo tacha de "chapuza" y pide que se recupere

Crece la polémica y el malestar por la supresión de la línea exprés de Sevilla Este. El PSOE ha calificado de “chapuza” el plan del Ayuntamiento de Sevilla al ampliar el recorrido del tranvibús hasta el Prado y eliminar la Línea Express que unía Sevilla Este con dicho enclave, una conexión que los socialistas garantizan recuperar si regresan a la alcaldía en 2027, ha asegurado el Grupo Municipal en una nota de prensa.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha tildado de “nueva improvisación” el plan anunciado por el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, de llevar el tranvibús al Prado y al Duque, una vez que estén terminadas las obras de dicho medio de transporte.

"Agravio" al barrio

El edil socialista ha recordado que “la Línea Express está suprimida” lo que ha supuesto un “agravio” para un barrio como Sevilla Este que necesita mucha mayor variedad de conexiones para dar cobertura a sus más de 100.000 habitantes y las largas distancias que los separan de las zonas más céntricas. “Es compatible con el tranvibús”, ha afirmado.

Hay que recordar que Pimentel aseguraba hace unos días que los vecinos de Sevilla Este llegarán en autobús tanto a la Plaza del Duque como el Prado de San Sebastián en septiembre cuando finalicen las obras del tranvibús del centro. "Lo garantizo", aseguraba el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. Aunque se desconoce cómo: "Lo vuelvo a reafirmar. Cuando el tranvibús llegue al Duque, van a tener una línea que llegue al Prado. Eso está más que garantizado y tenemos que estudiar cómo se hace. Estamos en esa planificación. Hasta septiembre no llegará ese momento, pero les aseguro que así va a ser. Lo digo de manera contundente, los vecinos de Sevilla Este van a poder llegar al Prado con una línea que terminará allí".

Creada en 2017

"La Línea Express fue puesta en marcha en 2017 por el Gobierno socialista tras detectar las necesidades de un segmento de población trabajadora y estudiante en un estudio realizado dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla (PMUS)", ha subrayado el PSOE.

En este sentido, ha defendido que esta línea garantizaba la conexión entre Sevilla Este y el Prado en 32 minutos, con menos paradas que las líneas convencionales para garantizar su rapidez. "Sin embargo, tras una semana de sustitución por el tranvibús, los usuarios se han encontrado con recorridos de mucho más tiempo, de 50 minutos en el mejor de los casos y hasta superiores a la hora", ha lamentado el concejal socialista.

En su opinión, esto sucede por la “mala planificación” del Gobierno de Sanz. "Los nuevos autobuses incorporados no disponen de la prioridad semafórica necesaria para este tipo de transporte público. Se le une el hecho de que desde Kansas City circula sin plataforma reservada, lo que lo hace depender del tráfico", ha abundado.

Menos posibilidades de transporte en Sevilla Este

La conclusión es que “al fusionar las dos líneas, Sevilla Este tiene menos posibilidades de transporte público”. Además, ha alertado de lo que sucederá cuando finalicen las obras del tranvibús y pueda realizar el trayecto original hasta el Duque, donde, según apunta, ofrecer frecuencias de paso de 8 minutos será “imposible” si las dos líneas se mantienen unificadas.

“Tendremos una línea del tranvibús planificada que llegará a la Plaza del Duque y tendremos otra que no funcionará, que será una chapuza, que no está organizada y que llegará al Prado de San Sebastián. Esto no lo tenían previsto y esta rectificación llega por una presión vecinal de más de 2.000 firmas recogidas en pocos días”, ha explicado De Aragón.

2.000 usuarios menos

El Grupo Municipal Socialista ha exigido la recuperación de la Línea Express, cuya eliminación ha afectado sobre todo “a los más jóvenes”, para quienes este servicio suponía “un método rápido para llegar a la Gran Plaza”, donde ahora no hay parada.

Además, la necesidad de recuperar esta línea la justifican otros hechos como el dato de que sean "2.000 los antiguos usuarios de la LE que han dejado de coger el transporte público tras su sustitución por el tranvibús, según los datos ofrecidos por el propio Ayuntamiento", ha asegurado.