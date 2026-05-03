Adiós a usar auriculares mientras conduces: la DGT avisa a los sevillanos de sanciones de 200 euros y 3 puntos si lo hacen y no cumplen estos requisitos

La proliferación del uso de auriculares al volante tanto en Sevilla como en el resto del país ha hecho que la Dirección General de Tráfico (DGT) se haya visto obligada a recordar a los conductores que se trata de una infracción grave sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 3 puntos del carnet, aunque solo utilicen uno de los cascos.

Esto se debe a que afecta notablemente a la atención de los conductores y su percepción del entorno, lo que puede tener graves consecuencias en la carretera.

La DGT alerta del riesgo de conducir distraído

De hecho, la DGT ha explicado que la cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención, por lo que el uso de estos dispositivos está terminantemente prohibido.

Así lo establece también el Reglamento General de la Circulación, que prohíbe el uso de cualquier tipo de auriculares mientras se conduce, sin importar que se utilice solo uno de ellos, que sean inalámbricos, con cable o de casco.

El reglamento prohíbe cualquier tipo de auricular durante la conducción

"Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido", recalca al respecto la normativa, que incide en que su uso "disminuye la atención permanente a la conducción".

Sin embargo, la normativa establece una serie de excepciones en las que sí se pueden utilizar estos auriculares sin que ocasione una multa o sanción.

Los casos en los que sí está permitido su uso

Entre estos supuestos que sí están permitidos se encuentran quienes utilicen auriculares para la enseñanza y realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas "cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores".

Una idéntica situación viven los agentes de la autoridad en el ejercicio de "las funciones que tengan encomendadas", así como los vehículos de las Fuerzas Armadas cuando circulen en convoy, que podrán llevar auriculares si lo necesitan.

Los dispositivos integrados en cascos sí se pueden usar con una condición

El reglamento también establece que esta prohibición no incluye a los dispositivos inalámbricos certificados u homologados que estén incorporados en los propios cascos de protección de los conductores de motocicletas o ciclomotores, pero con un matiz: se podrán usar "siempre que no afecten a la seguridad en la conducción".

Salvo estos casos, todos los demás conductores que usen auriculares mientras conducen se enfrentan a una multa económica de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet por estar realizando una infracción grave.

También está prohibido usar el móvil sin manos libres

Lo mismo ocurre con el uso de móviles sin manos libres, el envío o lectura de mensajes durante la conducción, el uso manual de navegadores o la utilización de cualquier dispositivo electrónicos, que están prohibidos mientras se está circulando con el vehículo.

Varios guardias civiles, en un control de tráfico / MANUEL H. DE LEÓN

Una situación que se recrudece aún más cuando el usuario conduzca a la vez que sujeta el móvil con la mano, un hecho que, además de la sanción económica, supondrá la retirada de 6 puntos del carnet.