El Ayuntamiento de Sevilla justifica la polémica retirada de carteles de PSOE y Por Andalucía por un criterio de seguridad: "Eran un riesgo para los peatones"

La polémica por la retirada de carteles y banderolas denunciada por PSOE y Por Andalucía por parte del Ayuntamiento de Sevilla continúa un día después de que apareciesen las primeras imágenes de operarios municipales quitando propaganda electoral de ambas formaciones en distintos puntos de la capital hispalense.

El consistorio ha alegado, en una publicación en redes sociales, que se han retirado carteles electorales "de todos los partidos políticos y en diferentes zonas de la ciudad".

Una decisión de Alumbrado Público por "riesgo de la solidez estructural"

En este sentido, ha explicado que "la inspección de Alumbrado Público ha detectado banderolas que ponen en riesgo la solidez estructural de los soportes de alumbrado y los pernos de anclaje de los basamentos suponiendo un riesgo para los viandantes".

Continuando con la explicación, ha señalado que, "para instalar banderolas en soportes de alumbrado es necesario contar con la autorización de alumbrado público, ya que los soportes están en la vía pública es necesaria la garantía de solidez estructural del conjunto por cuestiones de seguridad".

Sin resolución, hasta el momento, de la Junta Electoral

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Sevilla, consultado por este periódico horas antes de esta publicación en redes sociales, afirmaba que se trataba de una actuación ordenada por la Junta Electoral y que se correspondía con banderolas que se encontraban instaladas de forma irregular o que podían suponer un riesgo.

Tanto desde Por Andalucía, a través de redes sociales, como desde el PSOE negaban tener constancia de esta resolución ni haber recibido notificación alguna de esta actuación. La JEZ no ha publicado, al menos hasta el momento, ninguna resolución al respecto.

Así, según el Ayuntamiento, muchas de las banderolas "carecían de las obligadas gomas de protección en los herrajes metálicos de sujeción para evitar daños en la pintura y galvanizado de los soportes de alumbrado público".

Las banderolas dobles "no están permitidas"

A este respecto, el Ayuntamiento ha indicado que todas las banderolas que se han instalado con herrajes son dobles y "no se permite instalar banderolas dobles debido a que la carga de viento duplican los esfuerzos mecánicos sobre el soporte y pernos". A ello se suma, según el Consistorio, que hay "carteles directamente fijados con bridas a los soportes, algo no permitido."

"La JEZ habilita unos espacios electorales y es en esos espacios donde los partidos deben pedir sus correspondientes permisos, no en otros lugares", ha enfatizado.

"El Ayuntamiento está retirando que se encuentran en espacios no autorizados, colocados sin permiso o que no garanticen la seguridad de los ciudadanos, lo que es la prioridad", ha concluido.