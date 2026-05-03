Valencina se rebela contra el fuerte ruido de los aviones y exige cambios en las rutas de aterrizaje del aeropuerto de Sevilla

El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción ha elevado una queja formal a AENA por el aumento de vuelos a baja altura sobre el casco urbano y el consiguiente incremento de ruidos que, según el Consistorio, está afectando a la tranquilidad de los vecinos.

Desde el Consistorio se ha informado de esa denuncia formal, "tras varios intentos de reuniones para buscar una solución", y cómo, en ese sentido, el concejal Joaquín Meseguer formalizó dicho escrito el pasado 15 de abril, en el que se exigen datos al respecto.

"Hemos solicitado información detallada sobre las rutas de vuelo, los niveles de ruido registrados y una evaluación de alternativas para minimizar el impacto acústico en Valencina de la Concepción", señalan desde el Gobierno local.

Asimismo, las mismas fuentes remarcan que ya se ha recibido respuesta oficial de la Dirección General de Aviación Civil y que el Ministerio "ha dado traslado de la queja" tanto a AENA como a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) "para que actúen en el ámbito de sus competencias".

Plan contra el ruido del Aeropuerto de Sevilla

No obstante, desde el equipo de gobierno se asegura que el asunto no ha quedado aún zanjado: "No nos quedaremos aquí. El Ministerio nos ha remitido el Plan de Acción contra el Ruido del Aeropuerto de Sevilla, el cual estamos analizando para comprobar que se cumplan todas las medidas de mitigación".

Para ello, el Gobierno municipal insiste en la idea de que "seguirán trabajando y presionando" a los organismos competentes para evaluar cambios en las maniobras de aproximación, estudiar nuevas medidas correctoras que "devuelvan la tranquilidad a las calles" y realizar un "seguimiento constante de esta problemática".