Camas aprueba la construcción de la nueva piscina cubierta: 7,5 millones de inversión y dos años de obras

El municipio de Camas afronta una gran inversión para poner en marcha un nuevo centro deportivo que incluirá la construcción de una piscina cubierta climatizada -de la que actualmente carece-, como las que existen en otras localidades de la provincia. Se trata de una de las medidas estrella del consistorio que dirige el socialista Víctor Ávila y se ubicará en la Avenida del Deporte, ampliando el complejo deportivo Pepe Flores, como explicaba el primer edil en marzo de 2025, cuando se dio luz verde a esta nueva infraestructura.

El Ayuntamiento camero ha dado un nuevo paso para hacer realidad este proyecto tras sacar a licitación pública el contrato de Concesión de Obras para la Redacción del Proyecto, Dirección, Construcción y Explotación de las Obras del Centro Deportivo con Piscina Cubierta por un importe de 7,5 millones de euros.

Según señalaba el alcalde cuando se dio luz verde a la iniciativa, el complejo -cuyo eje vertebrador será la piscina- también incluirá pistas de pádel,, sala finess, espacio de entrenaimientos funcional y otras actividades deportivas.

Valor estimado del contrato: 40 millones de euros

El valor estimado del contrato supera los 40 millones, ya que el plazo de ejecución es de 22 años. "Se ha estimado un horizonte temporal de 24 meses para la redacción del proyecto y construcción de las infraestructuras y de 20 años para la explotación de las mismas, siendo una concesión de duración total de 22 años. La duración total máxima del contrato no podrá prorrogarse", señala el consistorio en la publicación emitida en la plataforma de contratación del Estado.

En ella, se especifica que la fecha final de presentación de ofertas es el 9 de junio de 2026, a lo que añade algunos criterios evaluables a la hora de que el proyecto sea adjudicado, como la reducción de la aportación municipal a la inversión y a la explotación, la reducción de los plazos de entrega de proyecto y ejecución de las obras o la calidad arquitectónica, técnica y funcional del anteproyecto.

Estudio de viabilidad hace un año

Hace ahora un año, pocos meses de la aprobación de la nueva infraestructura por parte del consistorio, el estudio de viabilidad promovido por el Ayuntamiento señalaba que la construcción de esta nueva instalación deportiva se justificaba "bajo los umbrales de referencia marcados por el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, en donde se estipula que Camas es un municipio enmarcado en una zona urbana densa, para los cuales debe existir una piscina cubierta por cada 22.000 habitantes. El municipio de Camas supera dicha población y en la actualidad no cuenta dentro de su infraestructura deportiva con ninguna piscina cubierta de acceso público.

Asimismo, avisaba de que "los vasos del nuevo complejo deportivo, con un total de 387,5 metros cuadrados de lámina de agua y con clima mediterráneo, aun no es suficiente según las necesidades de la población del municipio, (28.157 habitantes en la revisión del padrón de 1 de enero de 2023), cuyo cálculo determina un total de 580,03 metros cuadrados de lámina de agua".