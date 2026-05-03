El PSOE denuncia ante la Junta Electoral la "retirada ilegal" de carteles de María Jesús Montero por parte del Ayuntamiento de Sevilla

La polémica por la retirada de carteles y banderolas por parte del Ayuntamiento de Sevilla a PSOE y Por Andalucía -que ambas formaciones han visibilizado en redes sociales con sendos vídeos en la Carretera de Carmona y Resolana, respectivamente- llegará a la Junta Electoral.

El candidato socialista por Sevilla y secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha asegurado este domingo que su formación presentará una denuncia formal ante la “retirada ilegal” de banderolas electorales de la aspirante a la Presidencia de la Junta y secretaria general, María Jesús Montero, de farolas de la capital hispalense durante la pasada noche por orden del Ayuntamiento hispalense gobernado por el PP.

Un gesto "antidemocrático"

Alejandro Moyano ha insistido en que la retirada de banderolas socialistas por el Ayuntamiento de Sevilla es “muy grave” y un gesto “antidemocrático” y que responde, ha asegurado, a que Moreno Bonilla y el PP “no tienen proyectos ni alternativas” para Andalucía.

Por otro lado, ha rechazado que la derecha sólo pretenda “desgastar la figura de María Jesús Montero” y ha advertido de que “en democracia no todo vale”. Moyano ha indicado, en este sentido, que el PSOE-A “está centrado en lo importante, en defender la sanidad pública, la educación, la dependencia, los derechos de la gente” y se ha mostrado convencido de que la ciudadanía “seguro que sabrá valorarlo el próximo 17 de mayo”.

El Ayuntamiento alega razones de seguridad

El Ayuntamiento de Sevilla también ha utilizado las redes sociales para abordar este asunto. El consistorio ha alegado que se han retirado carteles electorales "de todos los partidos políticos y en diferentes zonas de la ciudad".

Continuando con la explicación, ha señalado que, "para instalar banderolas en soportes de alumbrado es necesario contar con la autorización de alumbrado público, ya que los soportes están en la vía pública es necesaria la garantía de solidez estructural del conjunto por cuestiones de seguridad".

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Sevilla, consultado por este periódico horas antes de esta publicación en redes sociales, afirmaba que se trataba de una actuación ordenada por la Junta Electoral y que se correspondía con banderolas que se encontraban instaladas de forma irregular o que podían suponer un riesgo.

Sin resolución, hasta el momento, de la Junta Electoral

Tanto desde Por Andalucía, a través de redes sociales, como desde el PSOE negaban tener constancia de esta resolución ni haber recibido notificación alguna de esta actuación. La Junta Electoral de Zona (JEZ) no ha publicado, al menos hasta el momento, ninguna resolución al respecto.

Así, según el Ayuntamiento, muchas de las banderolas "carecían de las obligadas gomas de protección en los herrajes metálicos de sujeción para evitar daños en la pintura y galvanizado de los soportes de alumbrado público".

A ello se suma, según el Consistorio, que hay "carteles directamente fijados con bridas a los soportes, algo no permitido."

"La JEZ habilita unos espacios electorales y es en esos espacios donde los partidos deben pedir sus correspondientes permisos, no en otros lugares", ha enfatizado.