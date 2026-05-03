Polémica por la retirada de banderolas electorales del PSOE y Por Andalucía por el Ayuntamiento de Sevilla

Apenas 48 horas después de la instalación de las banderolas de la campaña para las elecciones andaluzas, se ha abierto una polémica en Sevilla. Operarios del Ayuntamiento de Sevilla ha retirado varios de los carteles que acababan de ser colocados, según indica el gobierno municipal, por indicación de la Junta Electoral.

Hay imágenes de operarios actuando en la zona de la Carretera de Carmona contra un cartel electoral de María Jesús Montero y en otros puntos de la ciudad contra la campaña de Antonio Maíllo. Ambos partidos han expresado su malestar al no haber sido informados.

"Denunciamos que el alcalde de Sevilla manda retirar propaganda electoral de farolas que Por Andalucía tiene asignadas sin la indicación de la Junta Electoral. Esto es grave", detalla en redes sociales el portavoz de Por Andalucía en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez.

Una actuación ordenada y que afecta a "todos los partidos"

El Ayuntamiento de Sevilla, consultado por este periódico, afirma que se trata de una actuación ordenada por la Junta Electoral y que se corresponde con banderolas que se encontraban instaladas de forma irregular o que podían suponer un riesgo. Tanto desde Por Andalucía, a través de redes sociales, como desde el PSOE han negado tener constancia de esta resolución ni haber recibido notificación alguna de esta actuación.

De hecho, el PP de Sevilla ha difundido en redes sociales una aclaración advirtiendo que "los operarios están actuando sobre carteles que conllevaban riesgo o que estaban en zonas sin autorización y han retirado de todos los partidos (PP incluido).

Las banderolas se instalaron todas el día 1 de mayo repartidas por la ciudad según criterios que tienen que ser aprobados por la Junta Electoral con un reparto en función de los votantes de las últimas elecciones.