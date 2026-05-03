Las obras llegan al Tiro de Línea en 2026: nueve meses de cortes de tráfico con afección al Parque Celestino Mutis

El barrio del Tiro de Línea es uno de los que más problemas sufre cada vez que se producen fuertes precipitaciones. La limitada capacidad de su red y la propia configuración de sus calles hace que sea habituales las inundaciones y los desbordamientos, especialmente cuando, como ha ocurrido este año se han sucedido los episodios con intensidad de lluvia.

Para afrontar esta situación Emasesa ha puesto en marcha un proyecto que arrancará tras el verano, con una inversión de 3,5 millones de euros y que tendrá un impacto directo sobre la vida del barrio: se va a renovar toda la red de recogida y evacuación de aguas pluviales a través de unas obras que durarán aproximadamente nueve meses (280 días) y que deben estar finalizadas durante el último cuatrimestre de 2027.

Según el proyecto desde el momento en el que arranquen las obras se cortarán al tráfico por completo las calles Sanlúcar la Mayor, Écija y Sierra de la Grana. Además, habrá afecciones parciales en las calles Estepa, Morón, Marchena, Utrera, Osuna y Carmona. La envergadura de los trabajos generará afecciones también a la Plaza de la Sierra de la Grana y al Parque José Celestino Mutis, la gran zona verde del barrio.

Los trabajos, valorados en 3,5 millones de euros, incluirán la construcción de una nueva estación de bombeo así como todas las actuaciones complementarias para mejorar el drenaje de la zona. La solución planteada permite aislar la barriada de la red principal de colectores y, por medio de una estación de bombeo, elevar las aguas pluviales. A ello se suma un nuevo colector de impulsión, que modificará la cuenca de vertido para conducir esos caudales al colector Tamarguillo que discurre bajo el parque José Celestino Mutis.

La actuación incluye la reposición de los pavimentos afectados con las mismas características de los existentes actualmente, y la extensión final de una capa de rodadura en todas las calles afectadas.

Parte de una estrategia hidrológica más amplia

Esta intervención forma parte de una estrategia integral destinada a mejorar la capacidad de respuesta frente a inundaciones urbanas. Para ello, se han llevado a cabo diferentes actuaciones, tanto finalizadas como en ejecución, entre las que se incluyen obras en el colector principal por la Avenida de las Razas y Palmas Altas, así como en la nueva estación de bombeo del Tamarguillo.

En la zona afectada, está prevista la construcción del futuro colector interceptor, cuyos primeros tramos por las avenidas de San Francisco Javier y Luis de Morales ya se han completado, y que continuará su desarrollo por Diego Martínez Barrio, Almirante Topete, Párroco Antonio González Abato, Victoria Domínguez Cerrato, Mago de Oz y la calle Orfebre Cayetano González, hasta enlazar con la estación de bombeo del Tamarguillo, que verá aumentada su capacidad de evacuación de aguas pluviales.