El restaurante de Sevilla con más de un siglo de vida en el que es obligatorio probar su chorizo al infierno y sus montaditos de pringá: "Un clásico que aún conserva el aroma de bodega de antaño"

En pleno barrio de la Alfalfa de la capital de Sevilla se encuentra un bar con más de un siglo de historia que ha conseguido mantener su esencia, sabor y estética, pero aunando productos de primera calidad para ofrecer la mejor gastronomía de la zona. Se trata de la Bodega La Aurora, un negocio especializado en tapas, vinos y cerveza helada que se ha convertido en un verdadero templo culinario para los amantes de los platos de siempre.

Fue en 1913 cuando este emblemático local abrió sus puertas por primera vez y, desde entonces, ha conseguido mantener intacto el espíritu y la pasión por las recetas tradicionales de sus orígenes, ahora de la mano de los hermanos Sánchez Ruiz, la quinta generación de propietarios que ha pasado por la barra de esta bodega.

La barra de madera y la estética de siempre siguen presentes

Un negocio en el que aún se conserva la barra de madera de sus inicios, su tradicional decoración, los precios reducidos de antes y un recetario tradicional que cada jornada atrae a decenas de vecinos y visitantes a su histórico local.

Bodega La Aurora de Sevilla / Tripadvisor

Una carta de productos que tiene en los montaditos de pringá, la ensaladilla rusa o el chorizo al infierno los principales reclamos para sus comensales.

Una parada imprescindible para los amantes de las tapas de siempre

Un gusto por los platos de siempre, las tapas contundentes y los sabores de antaño que han mantenido generación tras generación en este local y que han hecho de esta bodega una parada imprescindible para los amantes de la historia, el patrimonio y los bocados de calidad.

Así, la Bodega La Aurora ha hecho de sus platos caseros su principal carta de presentación y el mayor atractivo para sus clientes. "Cualquier cosa que pidas es una maravilla, es felicidad para el alma", aseguran sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.

Los clientes destacan su ambiente y sus montaditos

Además, afirman que es "todo un clásico que aún conserva el aroma de bodega de antaño" y un lugar ideal para "tomarse una cerveza o unos vinos en buen ambiente".

Bodega La Aurora de Sevilla / .

"Acabamos allí de rebote y fue lo mejor que nos pasó en todo el día, recalca otro usuario. De igual modo, indican sobre este negocio situado en la calle Pérez Galdós número 9: "Es una bodega muy entrañable, no ha perdido su identidad desde hace décadas. El ambiente es fantástico y, los montaditos, de rechupete".