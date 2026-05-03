DGT
Atascos para llegar a Sevilla por el regreso del puente del 1 de mayo: retenciones kilométricas en la SE-30, AP-4 y A-49
La Dirección General de Tráfico prevé un dispositivo especial de retorno que finaliza esta medianoche tras seis millones de desplazamientos previstos
El tráfico presenta complicaciones este domingo en varias carreteras de la provincia de Sevilla y en el entorno de la capital con motivo del regreso del puente del 1 de mayo, dentro de la operación especial puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. Las incidencias afectan especialmente a vías de entrada hacia la capital hispalense y llegan a acumular retenciones kilométricas.
En la provincia de Sevilla, la DGT señala en su mapa de incidencias tráfico regular en la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan, en sentido hacia Sevilla capital, donde ya se acumulan más de 4 kilómetros de retención. Esta carretera es la que concentra parte de los desplazamientos de retorno desde la provincia de Cádiz y otros puntos del sur de Andalucía y se convierte en un punto negro en el que son habituales los atascos cada fin de semana.
Además, un siniestro en la A-49, en la provincia de Huelva, ha complicado la circulación a la altura de Chucena en dirección a Sevilla. La autovía que une las provincias de Huelva y Sevilla es, al igual que la AP-4, otro de los puntos conflictivos en el tráfico que afecta a la capital hispalense, no sólo los fines de semana, sino cada día en las horas punta, por el volumen de vehículos que circulan por toda la zona del Aljarafe.
Además, en esta vía, la DGT informa de retenciones de unos cinco kilómetros en la A-49, entre los kilómetros 16 y 21, por una congestión que afecta a todos los carriles en sentido creciente, hacia Huelva. La incidencia se registra desde las 18.04 horas de este domingo 3 de mayo, con nivel de servicio amarillo, a su paso por los municipios sevillanos de Benacazón y Huévar del Aljarafe.
El mapa de incidencias de la DGT también señala la congestión en la SE-30, a la altura de Bellavista. La incidencia se localiza entre los kilómetros 9 y 10, con afección a todos los carriles en sentido creciente. El nivel de servicio marcado es amarillo, lo que indica circulación irregular y posibles retenciones en este tramo de la ronda de circunvalación sevillana.
La operación retorno finaliza esta medianoche, tras un dispositivo iniciado el jueves 30 de abril y en el que se habían previsto más de seis millones de desplazamientos por carretera.
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