Sevilla y Kansas City "refuerzan lazos de hermanamiento" y estudian nuevos proyectos conjuntos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Ayuntamiento de Sevilla al alcalde de Kansas City (Missouri), Quinton Lucas, en una visita institucional que refuerza el hermanamiento histórico entre Sevilla y Kansas City. La reunión se cerró con el compromiso de ambas ciudades de seguir impulsando proyectos conjuntos que consoliden esta relación bilateral.

Nuevas vías de colaboración entre Sevilla y Kansas City

Durante el encuentro, del que ha informado el Ayuntamiento en una nota, ambos regidores han abordado nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la cultura, el desarrollo urbano y la atracción de inversiones. El alcalde de Sevilla ha subrayado la importancia de mantener activa esta relación histórica.

"Kansas City es un socio estratégico con el que compartimos una conexión especial. Este hermanamiento nos permite crecer juntos, compartir experiencias y proyectar nuestras ciudades al mundo", ha sostenido Sanz.

Símbolos del hermanamiento histórico

Este vínculo entre Sevilla y Kansas City cuenta con destacados elementos simbólicos que reflejan su estrecha relación. En la ciudad de Sevilla, la avenida Kansas City constituye una de las principales puertas de entrada a la ciudad, mientras que también se conserva una singular figura escultórica de un indio, regalo de la ciudad estadounidense.

Por su parte, en Kansas City, el Country Club Plaza alberga una réplica de la Giralda, integrada en un conjunto arquitectónico de inspiración española impulsado por J.C. Nichols. En este sentido, José Luis Sanz ha destacado que "estos símbolos son la expresión tangible de una amistad consolidada a lo largo del tiempo, que queremos seguir fortaleciendo con iniciativas concretas que beneficien a nuestros ciudadanos".