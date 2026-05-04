Sevilla
La SE-20 se corta por las obras del Metro: cuándo será y a qué hora empieza
Los trabajos durarán toda la semana, aunque el cierre total al tráfico será sólo del lunes 4 al martes 5 de mayo de 22.00 a 6.00 horas
La Ronda Supernorte (SE-20) quedará completamente cortada al tráfico en la noche del lunes 4 al martes 5 de mayo, entre las 22.00 y las 6.00 horas, con motivo del montaje de las vigas del paso superior de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. La actuación forma parte del primer tramo de las obras en Pino Montano y permitirá salvar tanto el tráfico de la carretera como el cauce del arroyo Tamarguillo para conectar el trazado comercial con los futuros talleres y cocheras.
Aunque los trabajos se desarrollarán durante toda la semana, entre el 4 y el 8 de mayo, la Junta y el Ayuntamiento han coordinado un dispositivo para que el único corte total de la circulación se concentre en esa franja nocturna, coincidiendo con las horas de menor intensidad de tráfico. El resto de jornadas podrán registrarse afecciones puntuales ligadas al montaje, aunque no será necesario interrumpir por completo la circulación.
La operación presenta una elevada complejidad técnica. Está previsto instalar diez vigas prefabricadas con pesos de entre 94 y más de 140 toneladas, para lo que se emplearán dos grúas de 400 toneladas de capacidad que trabajarán de forma simultánea en cada uno de los cinco vanos del viaducto. El montaje se realizará de forma progresiva, vano a vano, con un plan específico que incluye plataformas para estabilizar la maquinaria y accesos especiales para el transporte de las piezas.
Las primeras vigas llegarán por la mañana a la SE-20, a la altura del cruce con la avenida de la Ingeniería, y su colocación comenzará durante la noche del 4 al 5 de mayo. En los días siguientes continuarán llegando nuevas piezas hasta completar la instalación, quedando el 8 de mayo como jornada de reserva en caso de incidencias. El viaducto tendrá 177 metros de longitud y 11,5 metros de ancho, y forma parte de una actuación cofinanciada con fondos europeos Feder 2021-2027.
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