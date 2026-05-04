Detenido en Valencia por estafar a una empresa de San Juan de Aznalfarache por el método BEC
Una empresa de Sevilla denunció la suplantación de su razón social y el desvío de transferencias electrónicas a través de banca online
La Guardia Civil, en el marco del Plan Contra los Ciberdelitos y en colaboración con la Policía Nacional de Valencia, ha detenido a un vecino de Torrent como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales imprudentes.
La investigación se inicia por la Guardia Civil del Puesto de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) tras la denuncia interpuesta por el gerente de una empresa asentada en la provincia de Sevilla, quien argumentaba la presunta suplantación de la razón social de dicha empresa a través de la banca online, conllevando un desvío de las transferencias electrónicas de dinero con sus clientes.
Método BEC y suplantación empresarial
La Guardia Civil a raíz de estos hechos estableció las primeras diligencias de investigación respecto al modus operandi del presunto hecho delictivo, que una vez analizado se comprobó pudiera ser compatible con el método conocido como BEC (Business Email Compromise), de manera que el ciberdelincuente suplanta la identidad de la empresa llegando a controlar los correos de facturación. Una vez controlada o comprometida dicha cuenta se modifica posteriormente la cuenta bancaria de destino donde el cliente ha de realizar los pagos, de manera que se realizan directamente a esa nueva cuenta controlada por los ciberdelincuentes no levantando las sospechas entre los clientes.
Tras una laboriosa investigación por parte de la Guardia Civil se procedió de manera inmediata a solicitar a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos de forma fraudulenta en esa cuenta bloqueando la cantidad de 9.323,65 euros, cuyo origen correspondían a distintos ingresos que no se acreditaron legalmente. Paralelamente se constató la existencia de un gran número de transferencias económicas realizadas, lo que lleva a sospechar a los investigadores que podría haber más empresas afectadas.
Detención de un vecino de Torrent
Como consecuencia de estas averiguaciones la Guardia Civil identificó a uno de los presuntos estafadores solicitando la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía Nacional de Valencia al objeto de proceder a la detención de un vecino de la localidad de Torrent.
La investigación ha finalizado con la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta persona como presunto autor de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales imprudentes.
La Guardia Civil continúa analizando documentación intervenida ante la posibilidad de que pudieran existir más empresas afectadas por el mismo método, no descartándose nuevas actuaciones policiales.
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