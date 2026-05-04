La educación andaluza se pone a prueba: 190.000 alumnos de primaria y secundaria realizan esta semana las evaluaciones de diagnóstico

Alrededor de 190.000 alumnos se someterán a las pruebas de Evaluación de Diagnóstico en Andalucía durante el mes de mayo. Los exámenes, que realizarán los alumnos de 4º de Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), miden el nivel de conocimientos y competencias de los estudiantes en ambos cursos. Los tests están programados para los días 5 y 6 de mayo en 4.000 centros educativos. La gran novedad de este año gira en torno a los formatos: mientras que todo el alumnado de 2º de la ESO realizará la prueba en formato digital, los escolares lo harán en papel a través de cuadernillos impresos.

El calendario de las pruebas se distribuye en dos días. Durante el primero, que será el 5 de mayo, los 88.000 alumnos de 4º de Primaria se evaluarán de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán según curse el alumnado). Las matemáticas quedarán para el segundo día de pruebas. La programación cambia para los estudiantes de Secundaria. En el caso de los de 2º de la ESO, alrededor de 100.600 realizarán la prueba en formato online entre el 5 y el 7 de mayo sobre Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán según curse el alumnado) y Matemáticas. La duración máxima prevista para cada área o materia será de 60 minutos, en ambos cursos.

Novedades de las pruebas en 2026

Las pruebas presentan novedades con el objetivo de que tanto el profesorado como la administración obtengan una mejor información sobre el dominio de las competencias del alumnado. Solo por razones justificadas se le permitirá a los centros fechas alternativas para la prueba según el curso que imparten, en caso de 4º de Primaria las fechas del 12 y 13 de mayo mientras que para la ESO serán el día 12 y 14 de mayo.

Mientras que los escolares de Primaria llevarán a cabo ls pruebas en cuadernillos impresos, todo el alumnado de 2º de la ESO realizará la prueba en formato digital, dejando un margen de autonomía a los centros para organizar su aplicación. Esta medida, según la Consejería de Educación, "ha permitido simplificar y reducir la burocracia tanto en la codificación como en la corrección de las pruebas". Además, según la nota de la Junta, durante el mes de marzo se ha realizado un pilotaje previo de las pruebas para garantizar su "adecuación e idoneidad".

Un modelo de prueba nuevo para alumnos NEAE

El escenario cambia para los alumnos con necesidades especiales y las pruebas presentan también novedades. Para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) que a juicio del Equipo de Orientación Educativa o del Departamento de Orientación del centro lo requiera, se le permitirán determinados apoyos o adaptaciones. De acuerdo con la Consejería de Educación, este curso se ha ampliado la variedad de recursos disponibles para alumnado NEE y disléxico.

También dispondrá de un modelo de prueba ajustado a su nivel de competencia curricular y tendrá su propio informe individualizado que permitirá a docentes y familia obtener información útil sobre su proceso de escolarización.

Informar, formar y orientar

Las Pruebas de Diagnóstico en Andalucía se trabajan con un modelo similar al resto de exámenes internacionales, por lo que se han elaborado modelos y diseños que responden a tales características, con la creación además de comisiones técnicas que trabajan en la fiabilidad, validez y rigor científico de las mismas.

La Evaluación de Diagnóstico tiene carácter informativo, formativo y orientador para los centros, el profesorado y las familias. La finalidad de la prueba es poder disponer de un diagnóstico del nivel competencial del alumnado en esos cursos que permita aportar más información a las evaluaciones continuas que los docentes realizan y detectar áreas de mejora que ayuden tanto a los centros educativos como a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a implementar propuestas que permitan la mejora de los resultados académicos, convirtiéndose, por tanto, en un elemento más de información y de contraste valioso para los propios docentes.