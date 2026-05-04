Una inversión de tres millones para el histórico astillero de Sevilla: el Puerto saca a concurso su explotación por un máximo de 25 años

Astilleros de Sevilla forma parte de la historia más reciente, y también más complicada, de la industria de Sevilla. Su reconversión, a finales de los 90, supuso el principio del fin de su actividad y la privatización a mediados de los 2000 fue el mazazo definitivo para esta empresa que cerró sus puertas en 2012 tras una lucha sin cuartel por parte de sus trabajadores.

En 2017, una naviera eslovena, Pulchra Mare, reactivó la actividad en los astilleros del Puerto de Sevilla, devolviendo a la zona una actividad histórica que llegó a contar con más de 2.000 empleados y cuya sociedad lleva el nombre de Astilleros del Guadalquivir. Cual ave fénix, volvieron los buques con necesidad de reparación al dique seco de la Zona Franca y, con ello, el empleo.

Hace apenas un año, contaba con unos 40 trabajadores, según explicaba a El Correo de Andalucía Robert Kitley, director general de Astilleros del Guadalquivir. Además, sus planes iban encaminados a llegar a medio plazo hasta los 10 millones de facturación y hacerlo vía ampliación de sus instalaciones en el Puerto de Sevilla -con la recuperación del antiguo varadero para reparar yates o a través de otras ubicaciones.

Interés por parte del mercado

Ahora, como sucede con otros sectores, la actividad de la reparación de barcos vuelve a interesar al mercado y esto ha llevado al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) a aprobar el pliego de bases del concurso público que permita seleccionar una oferta para el otorgamiento de una concesión administrativa de parte de las instalaciones del antiguo astillero.

Con esta licitación, la Autoridad Portuaria de Sevilla "promueve la modernización de las instalaciones del antiguo astillero, refuerza la logística vinculada a la industria naval y revitaliza espacios actualmente en desuso, como el varadero".

Concesión que finaliza en diciembre

Y es que la empresa Astilleros del Guadalquivir solo tiene concesión hasta final de año. "La licitación responde además al creciente interés de empresas del sector portuario y garantiza la máxima concurrencia para la ocupación del ámbito, una vez finalizada la actual concesión administrativa de Astilleros del Guadalquivir que expira en diciembre de 2026", ha explicado en una nota de prensa la Autoridad Portuaria.

En este sentido, ha explicado que, conforme al artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, este procedimiento "facilita la participación de empresas interesadas en el dominio público portuario". Tras la publicación del concurso, se dará como plazo para presentación de las ofertas hasta mediados de septiembre.

22.000 metros cuadrados de superficie

En concreto, el ámbito de actuación abarca una superficie de cerca de 22.000 m2 e incluye el actual dique seco, el extremo sur del Muelle de Armamento, para trabajos sobre el buque a flote, y un edificio de oficinas de dos plantas que antes albergaba la dirección del astillero. También, contempla una rampa de varada, en la actualidad en desuso, entre otras superficies anexas.

El Pliego de Bases, que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Portal de Transparencia de la APS, según ha informado esta administración, establece una inversión mínima de tres millones de euros por parte del adjudicatario para la modernización del ámbito.

"Entre las mejoras recogidas, este documento propone la puesta en funcionamiento de la rampa de varada y la reparación o construcción de la puerta flotante del dique seco. La concesión tendrá un plazo máximo de 25 años, con posibilidad de prórroga cinco años más", ha indicado.