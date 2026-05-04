Hasta 3.000 euros de multa por hacer pintadas en Sevilla: la Policía sigue en busca de grafiteros tras 'pillar' a Artone

La Policía Local consiguió identificar recientemente a Artone, un grafitero que había plantado su firma en fachadas y mobiliario urbano de toda Sevilla. En total, los agentes contabilizaron "más de 300 elementos afectados", tal como informaron fuentes oficiales. Unas actuaciones que pueden acarrear multas de hasta 3.000 euros, según la nueva ordenanza de limpieza. Pero no ha acabado ahí la lucha municipal contra las pintadas: desde el Cuerpo han pedido "colaboración ciudadana" para atajar unas conductas que "afectan a la imagen" de la ciudad.

"Durante meses, un grafitero ha llenado Sevilla con su firma, pero ya ha sido identificado por la Policía Local", han explicado desde el Cuerpo en un vídeo publicado en el perfil oficial Emergencias Sevilla. "Bajo la firma de Artone, este individuo ha vandalizado mobiliario urbano y fachadas por toda la ciudad, especialmente en el centro histórico".

"Los agentes de la Unidad de grafiti de Línea Verde detectaron un patrón claro: siempre actuaba sobre señales de tráfico y elementos públicos. Gracias al seguimiento y el uso de cámara, se logró captar el momento en el que realizaba una de estas pintadas", subrayan desde la Policía Local. "Con esa información, los agentes lograron identificar al autor, que ha sido investigado por un delito continuado de daños".

Hasta el momento, los efectivos han contado "más de 300 elementos vandalizados", desde buzones a puertas de edificios, fachadas, cofres de motocicletas de alquiler o señales de vado. "Esta conducta genera un importante coste económico y afecta directamente a la imagen y convivencia de Sevilla. La colaboración ciudadana y el trabajo policial son claves para mantener nuestra ciudad en buen estado", señalan desde el Cuerpo.

Multas de hasta 3.000 euros

Al hilo de la identificación de Artone, el Ayuntamiento de Sevilla ha recordado que este tipo de conductas pueden acarrear "distintas consecuencias legales y administrativas". La ordenanza municipal recoge sanciones de entre 750 y 1.500 euros por la realización de pintadas vandálicas y grafitis en la vía pública. Una cuantía que se puede elevar hasta los 3.000 euros cuando afecten a elementos protegidos o edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).

La Policía Local identificó en un año a más de 40 personas y formuló 150 denuncias por grafitis o pintadas en la vía pública, según datos recogidos hasta el pasado mes de septiembre. Entre ellas, destacaban atestados por atentar "contra elementos del patrimonio histórico de lugares emblemáticos de la ciudad como el puente de Isabel II, la fachada de la propia Casa Consistorial y la parroquia de San Lorenzo".