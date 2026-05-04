Ni Osuna ni Écija: el pueblo más antiguo de Sevilla está cerca de Alcalá de Guadaira y enamoró a Cervantes con su pan

La amplia y rica historia de la capital de Sevilla ha hecho que los primeros vestigios de la ciudad se remonten al año 1000 antes de Cristo. Sin embargo, existe un pequeño pueblo en la provincia hispalense cuyos orígenes se produjeron milenios antes. En concreto, hace más de 4.000 años, con sus orígenes datados del Calcolítico, lo que lo convierte en el pueblo más antiguo de toda Sevilla.

Se trata de Gandul, un entorno situado a pocos kilómetros de Alcalá de Guadaíra que en la actualidad se encuentra despoblado pero que, durante milenios, fue una de las urbes más importantes de la zona.

Sus primeros pobladores se remontan al Calcolítico

Los primeros indicios de vida humana en este lugar se remontan a la transición entre el Neolítico y la Edad de Cobre, más conocida como el Calcolítico. Una época en la que los habitantes de este poblado construyeron grandes estructuras funerarias que aún se pueden encontrar en el yacimiento arqueológico de Gandul.

Este conjunto funerario está compuesta por dólmenes y tumbas colectivas creadas entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo que sirvieron para enterrar a sus muertos y que conformaron lo que actualmente se conoce como la Necrópolis de Gandul, declarado monumento Nacional.

Un enclave con huellas de varias etapas históricas

Pero su población no se remonta únicamente a la Edad de Cobre, sino que en la zona se han encontrado huellas de la Edad del Bronce y la época tartésica, así como la dominación romana y la era visigoda.

Sin embargo, este poblado no evolucionó como núcleo urbano, como sí le ocurrió a Itálica en Santiponce, un hecho que le llevó a su despoblación y la absorción de su ciudadanía por parte de la vecina Alcalá de Guadaíra.

Un yacimiento con castillo, palacio y necrópolis

Pero, a pesar de ello, los restos que aún se conservan en este yacimiento hacen que sea uno de los lugares con mayor riqueza histórica de toda la provincia.

De ese modo, en el conjunto de Gandul se pueden encontrar el Castillo de Marchenilla y su recinto fortificado, una obra del siglo XIV en el que se han encontrado restos de construcciones romanas.

Además, en el lugar también se puede encontrar el Palacio de Gandúl, de la época mudéjar, y una Torre de la Edad Media.

El pan de Gandul también dejó huella en la literatura

Pero la riqueza de Gandul no se centra únicamente en su yacimiento arqueológico, sino también en su pasado panadero y su unión con la literatura.

Así, son muchos los autores del Siglo de Oro que hablaron de la calidad de los panes de este lugar, como han sido Calderón de la Barca o Lope de Vega.

Palacio de Gandul / Ismael G. Cabral

Pero su mayor referente fue Miguel de Cervantes, que en su obra 'Rinconete y Cortadillo' describió las "hogazas blanquísimas de Gandul", mostrando así la gran calidad de sus panes y dejando claro que este lugar rebosa sabor, historia y cultura.