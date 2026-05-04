PARQUES
El parque de Sevilla con toboganes, escalada y puentes colgantes perfecto para una aventura en familia: "No le falta absolutamente de nada"
Este entorno "inclusivo y sensorial" situado en la localidad de Dos Hermanas se puede visitar de forma totalmente gratuita
Un parque infantil "singular, inclusivo y sensorial" convertido en el más grande de Dos Hermanas. Así define el Ayuntamiento de la localidad el entorno de juegos al aire libre Bárbol, un paraje perfecto para una aventura en familia al contar con toboganes, escalada, hamacas, cestas y toda clase de atracciones para todas las edades.
Este parque que se puso en marcha en 2023 en el Parque Forestal Dehesa Doña María de Dos Hermanas se ha posicionado como uno de los parajes favoritos de los menores por sus opciones de ocio y diversión.
Una gran estructura de cuatro pisos y más de nueve metros de altura
Este curioso parque está formado por una estructura central vertical de cuatro pisos que alcanza una altura de 9,4 metros y que está sostenida por una base octagonal rodeada de toda clase de juegos de 'trepa cuerdas' interconectados entre sí.
Esto permite que los menores puedan circular a través de toda atracción sin necesidad de tener que bajar al nivel del suelo, un recorrido que le hace encontrar constantemente distintas atracciones y circuitos.
Toboganes cerrados, puentes de cuerda y cestas a distintas alturas
De ese modo, el parque Bárbol tiene instalados por toda su envergadura dos toboganes totalmente cerrados, trepa cuerdas verticales e inclinados, hamacas colgantes, puentes de cuerda y cestas "nido de pájaro" colocadas a diferentes alturas.
Además, en las ramas de esta atracción se han instalado luces LEDs con control de color para darle un aspecto aún más mágico al lugar.
Un parque con sombra, bancos y caminos peatonales
Este enclave también dispone de una amplia arboleda, caminos peatonales, bancos y zonas de sombraje que permiten a sus visitantes disfrutar de un completo día al aire libre.
"Es difícil ver este tipo de parques de recreo en la vía pública. Antes, para ver algo así, tenías que ir a un parque de atracciones y pagar la entrada. Merece la pena acercarse con los niños", señalan sus propios usuarios a través de las reseñas de parque.
Las familias destacan sus juegos y su acceso gratuito
Además, afirman que es un "excelente espacio" para que los más pequeños disfruten al aire libre al contar con "juegos para todas las edades y amplias zonas con bancos" para poder tener localizados a los menores.
"Es un parque muy completo al que no le falta absolutamente nada", señalan sus visitantes sobre este espacio al que se puede acudir de forma totalmente gratuita y libre durante todo el año.
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