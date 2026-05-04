El plan de fumigación contra los mosquitos del Virus del Nilo se refuerza durante la peregrinación de las hermandades a El Rocío

El camino, los arenales, el coto de Doñana, el calor y los mosquitos. Miles de personas se adentrarán por los caminos rocieros a finales de mayo y ante este escenario, la Diputación de Sevilla reforzará su participación en el Plan Romero 2026. Lo hará con un dispositivo específico de vigilancia y tratamiento frente a los mosquitos que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental (VNO). La fumigación tendrá lugar del 11 y el 29 de mayo, mientras los peregrinos caminen junto a sus hermandades rumbo a El Rocío alcanzando una superficie de 1.542,46 hectáreas de caminos, zonas de paso y parcelas de descanso utilizadas por las hermandades durante sus recorridos de ida y vuelta.

Los trabajos se realizarán entre el 11 y el 29 de mayo en municipios del Bajo Guadalquivir y el Aljarafe, y se suman a otros operativos ya previstos por la institución provincial, como la recogida de residuos, la limpieza viaria y el despliegue del Consorcio Provincial de Bomberos.

Según la información facilitada por la Diputación, se trata del segundo año en el que la institución incorpora al dispositivo del Plan Romero “equipos específicos para el control y los tratamientos frente a los mosquitos” en zonas de tránsito y concentración de hermandades. La intervención se dirige a espacios incluidos en los entornos periurbanos de 15 municipios en los que la Diputación actúa dentro del Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del VNO.

Plan Romero contra el virus del Nilo

El operativo estará integrado por siete equipos de campo, que trabajarán durante un periodo estimado de entre tres y cinco jornadas, con intervenciones previstas “antes y durante el paso de hermandades” tanto en la ida como en la vuelta. Para delimitar las zonas de actuación se ha empleado información espacial georreferenciada cedida por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), encargado de gestionar y coordinar la información relativa al dispositivo de vigilancia del Plan Romero.

Las áreas seleccionadas incluyen todos los tramos de rutas de paso y parcelas de descanso que se encuentran total o parcialmente dentro de las zonas periurbanas en las que debe actuar la Diputación. Estas zonas se sitúan en un radio de 1,5 kilómetros alrededor de los cascos urbanos principales, secundarios y diseminados.

En total, se han seleccionado 85 polígonos no solapados en 12 municipios con parcelas de sesteo y pernocta, que suman 54,79 hectáreas. A ello se añaden 458 polígonos de rutas de paso en los 15 municipios incluidos en el dispositivo, con una superficie total de 1.487,77 hectáreas.

Por municipios, Aznalcázar concentra la mayor superficie de parcelas, con el 31,8% del total, seguido de Villamanrique de la Condesa, con el 27,8%. En cuanto a las zonas de paso, los mayores porcentajes corresponden a Alcalá de Guadaíra, con el 17,7%, y Dos Hermanas, con el 15%. Les siguen Aznalcázar, Utrera y Villamanrique de la Condesa, cada uno con algo más del 12%.

Las actuaciones previstas contemplan la “intensificación de la vigilancia de zonas susceptibles de cría” y la aplicación de tratamientos larvicidas allí donde se detecte la presencia de larvas y en su entorno inmediato. Además, se realizarán tratamientos adulticidas entre el 11 y el 15 de mayo, con el objetivo de garantizar un periodo de reserva mínimo de dos días antes del paso de las primeras hermandades por las zonas seleccionadas, previsto a partir del 18 de mayo.

42 bomberos, 14 vehículos y 642 horas de trabajo

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, informó de este dispositivo tras participar en la reunión de coordinación del Plan Romero Caminos Provincia de Sevilla, celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta. El plan se activará el 18 de mayo y quedará desactivado el 28 de mayo.

Durante ese periodo, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, dependiente de la Diputación, asumirá labores de prevención, extinción de incendios y salvamento en los caminos del Aljarafe por los que transitan las hermandades. El mando responsable del operativo será el sargento jefe del Parque Central de Sanlúcar la Mayor, Juan José Martínez Cardellat.

El dispositivo de bomberos contará con un punto de retén en el Puesto de Mando Avanzado de Villamanrique de la Condesa y otro en el Módulo 061 de Aznalcázar, junto a la sede del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública. Estos puntos podrán modificarse por razones operativas o a solicitud del mando responsable del Plan Romero.

Cada retén dispondrá de un vehículo tipo BRP, con una dotación de tres efectivos y equipos de excarcelación de primera intervención. En conjunto, el operativo movilizará 14 vehículos, 42 bomberos y bomberas del Consorcio y un total de 642 horas de trabajo.

El personal operativo podrá realizar recorridos de vigilancia hasta el Vado del Quema, siempre con autorización previa del mando y comunicación al Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Sevilla (COEPS). Una vez que todas las hermandades hayan pasado por Villamanrique de la Condesa, el dispositivo avanzará hasta la Raya Real hasta que quede despejada la zona correspondiente a Sevilla.

160.000€ en limpieza en los caminos

A este despliegue se suma el dispositivo de recogida de residuos y limpieza viaria, del que la Diputación informó recientemente a los ayuntamientos afectados. Este operativo, con un presupuesto de licitación de unos 160.000 euros, se desarrollará entre el 11 de mayo y el 3 de julio en los principales itinerarios de paso de las hermandades por la provincia.

El plan incluye la instalación de cubas y bidones, la recogida diaria de residuos, su transporte y tratamiento, así como la limpieza de caminos, zonas de tránsito y enclaves de especial afluencia. También se prestará especial atención a la recogida selectiva de vidrio y a la conservación de espacios de alto valor ambiental.

Con este conjunto de actuaciones, la Diputación de Sevilla busca reforzar el desarrollo del Plan Romero en condiciones de “seguridad, salubridad y respeto al entorno natural”, combinando la prevención sanitaria frente al VNO, la respuesta ante emergencias y la limpieza de los caminos utilizados por las hermandades.