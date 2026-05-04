Polémica por las banderolas electorales: el Ayuntamiento de Sevilla retira 257 por "seguridad" y más de la mitad son del PSOE

El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado hasta 257 banderolas electorales dobles de los soportes de alumbrado público este fin de semana. Más de la mitad (132) pertenecían al PSOE, 45 eran del PP, 41 de Por Andalucía, 30 de VOX y nueve de Adelante Andalucía. Ni 48 horas estuvieron colgadas en calles como la Carretera de Carmona, la Avenida de Hytasa, Alcalde Manuel del Valle o en José Laguillo. Su retirada provocó críticas entre los propios partidos en redes sociales. El Consistorio ha querido aclarar los motivos. De acuerdo con un informe de la Gerencia de Urbanismo emitido este lunes, las banderolas estaban instaladas sobre soportes de alumbrado público en espacios públicos que "ponían en riesgo la solidez estructural de dichos soportes" y que, además, no contaban con la documentación técnica previa necesaria ni con autorización para su montaje.

La polémica estalló en las redes sociales cuando se publicaron imágenes de operarios retirando las banderolas de los partidos políticos que aspiran a ganar los comicios el próximo 17M. Los propios portavoces de alguna de las formaciones afectadas salieron a la palestra denunciando la acción del ayuntamiento sevillano. "Esto es grave", criticó Ismael Sánchez, portavoz de Por Andalucía. "El PP pillado eliminando al rival político a golpe de radial, en farolas asignadas y con permiso de la Junta Electoral. Es antidemocrático. Sevilla no es vuestro cortijo", escribió en su cuenta de X Alejandro Mayano, secretario adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE.

Tras las acusaciones, el Ayuntamiento confirmó a El Correo de Andalucía que se trataba de una actuación ordenada por la Junta Electoral y que se corresponde con banderolas que se encontraban instaladas de forma irregular o que podían suponer un riesgo. Tanto desde Por Andalucía, a través de redes sociales, como desde el PSOE negaron tener constancia de esta resolución ni haber recibido notificación alguna de esta actuación.

La situación se resume así: las banderolas se instalaron sin los permisos correspondientes del Consistorio. A preguntas de este medio, el Ayuntamiento deposita la responsabilidad de lo sucedido a las empresas encargadas de la instalación.

Una orden para evitar "daños muy graves para la salud"

Según el informe de la Gerencia de Urbanismo sobre la retirada de las banderolas, los errores se detectaron el pasado 1 de mayo con una Inspección de Alumbrado Público, quien detectó banderolas electorales dobles instaladas sobre soportes de alumbrado en espacios públicos que "ponían en riesgo la solidez estructural de dichos soportes y de los pernos de fijación de los mismos a los basamentos". Es decir, afectaba a la robustez de las varillas metálicas roscadas que quedan ancladas en la base de hormigón y sirven para sujetar el poste de la farola.

El Ayuntamiento asegura que un desplome de los soportes conllevaría "daños muy graves para la salud de las personas o para los vehículos sobre los que cayesen"

Se trata de soportes de alumbrado público que además de aguantar las banderolas, de ellas también cuelgan luminarias y en algunos casos señales de tráfico. Tienen alturas entre los nueve y catorce metros, pesan del orden de cientos de kilos. Por ello, debido a sus condiciones, "un desplome de los mismos conllevaría daños muy graves para la salud de las personas o para los vehículos sobre los que cayesen".

Tal como explica el informe de Urbanismo, la propia normativa de ámbito estatal exige que los soportes de alumbrado público, anclajes y cimentaciones resistan en condiciones de seguridad las acciones del viento. Por ello, "es necesario aplicar dicha normativa en el procedimiento de autorización de instalación de banderolas", algo que, el pasado 1 de mayo no se hizo.

Por ello, durante la inspección del Ayuntamiento, se comprobó que "gran parte de las banderolas instaladas carecen de las obligatorias juntas de caucho de protección en los herrajes metálicos de sujeción para evitar daños en la capa de pintura y galvanizado de los soportes de alumbrado público". Una de las zonas de la ciudad cuyas farolas estaban más degradadas es la Carretera de Carmona. De hecho, el propio Consistorio reconoce que ya en marzo se identificó que los postes no reunían "las condiciones mecánicas suficientes" para "garantizar la seguridad estructural de los soportes y pernos cuando se instalan banderolas".

Una documentación previa que no llegó

Urbanismo sostiene que la instalación de banderolas en farolas exige documentación previa. Según el informe, la documentación debe incluir, entre otros extremos, un proyecto técnico que certifique “la solidez estructural del conjunto soporte-banderola”, las calles donde se pretende instalar, las características de la banderola, el contrato de camión cesta para montaje y desmontaje, y un programa de montaje con lugares y horas para vigilancia con 48 horas de antelación.

El informe también precisa que la autorización municipal no ampara cualquier tipo de instalación. “Lo que se autoriza son banderolas simples fijadas con herrajes, no pancartas fijadas con bridas”, señala. Y añade: “Por razones de seguridad, para evitar duplicar los esfuerzos mecánicos en los soportes, no se autoriza en ningún caso el montaje de dos banderolas -o banderola doble- sobre un soporte de alumbrado público, sólo se permite una banderola por soporte”.

A fecha 1 de mayo de 2026, la unidad administrativa de Alumbrado Público afirma que no había recibido “ninguna documentación técnica de ninguna empresa solicitando autorización del montaje de banderolas en calles de la ciudad de Sevilla”. El informe añade que, de haberse presentado, se habría informado desfavorablemente “la instalación de todas las banderolas dobles y pancartas que se han desmontado”.

Ante esa situación, Urbanismo ordenó a los equipos de Alumbrado Público retirar los elementos instalados “independientemente del partido político que publiciten”. La finalidad, según el informe, era “preservar la seguridad de las personas y evitar daños en los propios soportes y pernos y mantener el ornato”.