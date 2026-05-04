La Rinconada celebra el papel de la "mejor patata nueva del mundo" como motor socioeconómico del municipio: ocupa 1.200 hectáreas y genera 4.500 jornales

La patata nueva es todo un símbolo en La Rinconada. No en vano, este municipio sevillano celebra una semana dedicada a este producto, que no puede faltar en muchos platos de la gastronomía andaluza. Además, es un motor económico para la localidad, que cuenta con 1.300 hectáreas dedicadas a este cultivo, 4.500 jornales y un tejido empresarial que genera empleo y riqueza en torno a este tubérculo.

En concreto, según informa el Ayuntamiento, el cultivo de la patata nueva en La Rinconada representa el 26,67% de este producto en Andalucía (4.500 hectáreas) y el 40% de la provincia de Sevilla (3.000 hectáreas).

Impulsor del empleo

En lo que se refiere a los jornales, el consistorio indica que estos empleos se crean "en zonas rurales e incluyen también a trabajadores y técnicos altamente cualificados, pues el sector agrícola tiene un alto grado de modernización y tecnificación". A este empleo directo, abunda, habría que añadir el empleo indirecto, "difícil de cuantificar, pero, sin duda, muy elevado".

En los últimos tiempos, el cultivo de la patata ha venido atravesando en toda España unas enormes dificultades, lo que ha ocasionado una reducción muy significativa de la superficie sembrada. En el caso de Andalucía, de 23.500 hectáreas cultivadas en 2004, apenas si llegamos hoy a las 10.000. "Esta reducción de la producción tiene una consecuencia directa sobre el volumen de empleo", en opinión del Ayuntamiento.

Jornada de convivencia, congresos, ponencias y foros

Con la Semana de la Patata Nueva, el Ayuntamiento impulsa la promoción de este producto haciendo hincapié en su origen, sus valores gastronómicos y su relevancia socioeconómica. "Con la presentación del chef e influencer gastronómico, Dani del Toro, el municipio vivirá una jornada de convivencia en el que se cocinará y degustará un gran guiso de patatas con carne, que contará con 200 kilogramos de patatas y 700 de carne de cerdo. Además, se reconocerá con el premio ‘Antonio Sánchez’ la labor de alguna personalidad del municipio vinculada a la agricultura de este tubérculo y se disfrutará de la música del grupo Asere", ha detallado el consistorio.

Este evento tendrá lugar el sábado, 9 de mayo, pero las acciones para la puesta en valor de la patata nueva arrancarán varios días antes con diferentes encuentros, ponencias y foros "que convertirán a la localidad en el epicentro de la patata nueva", incluido un Congreso Nacional. Todos estos eventos están organizados por el Ayuntamiento, en colaboración con Prodetur y Asociafruit, y con el apoyo de las empresas locales de producción de patata como son Patatas Arrebola, Patatas Sánchez, Dehesa de Labradores y Comercializadora Andaluza de Patatas.

"La mejor patata nueva del mundo"

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha destacado que “la patata nueva de La Rinconada es un producto de referencia dentro y fuera del municipio, un sector que promueve la calidad reconocida de este tubérculo y que genera un importante desarrollo económico y generación de empleo en La Rinconada y toda la comarca de La Vega”.

El presidente de la Diputación y primer edil ha insistido en el apoyo de las administraciones, “como no podía ser de otra forma para poner en valor este producto y para que se asocie con la imagen de La Rinconada, de manera que promocione al municipio también como productor de la mejor patata nueva del mundo”.