El Teatro Alameda será uno de los epicentros de la Bienal de Flamenco de Sevilla: nueve espectáculos con Ángeles Toledano, José del Tomate, Pastora Galván o el Capullo de Jerez

La Bienal de Flamenco de Sevilla vuelve a situar al Teatro Alameda como uno de sus grandes epicentros culturales con una programación de nueve espectáculos que, entre el cante, el toque y el baile flamenco, proponen al público un viaje sensorial y emocional por la juventud, la memoria y la celebración más genuina del arte jondo. Impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, esta cita reunirá a artistas y aficionados en unas veladas con identidad propia protagonizadas por nombres como Ángeles Toledano, José del Tomate, Joselito Acedo, Pastora Galván, Capullo de Jerez, Juan y Bernardo Parrilla, y Carrete de Málaga, entre muchos otros.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, "el Teatro Alameda vuelve a latir como uno de los espacios más vivos de la Bienal, un lugar donde el flamenco se encuentra consigo mismo desde miradas muy diversas: la juventud que empuja, la memoria que nos sostiene y esa celebración libre y auténtica que forma parte de nuestra identidad. Esta programación refleja el compromiso de la ciudad con un arte que no deja de evolucionar, que dialoga con nuevas generaciones sin perder su raíz, y que convierte a Sevilla en un referente cultural de primer nivel".

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha descrito la programación de este teatro como "un revulsivo para los trasnoches, un punto de encuentro para el público y los artistas, por el espacio en el que se ubica y la atmósfera que rezuma”. Refiriéndose a las propuestas, ha añadido que “le proponemos al aficionado un viaje dividido en tres fases. No se trata de que analice estos tres bloques, ni si quiera que los diferencie de manera consciente, sino que al acudir de manera asidua sienta que algo ocurre. Que todo tiene un principio y un final. Un desarrollo más perceptivo que narrativo".

En este sentido, ha explicado, "el primero de estos bloques es el deslumbramiento, la juventud: cante, baile y guitarra de tres artistas jóvenes, pero ya consolidados: Ángeles Toledano en una noche única, Macarena López de estreno y José del Tomate. Para cerrar esta fase, viviremos una gala con los ganadores del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos dirigida por Arcángel para que quienes se inician tengan una experiencia con lo profesional".

Flamenco joven y nuevas miradas escénicas

La segunda etapa de este viaje, ha continuado, "pasa por la memoria: Joselito Acedo como maestro de ceremonias de una Triana que se pierde y otra que llega, junto a Rafael Riqueni, José Acedo padre, Pastora Galván, Manolo Marín, José Lérida, Ismael de la Rosa ‘El Bola’… Tras él, Ezequiel Benítez con esencias jerezanas, Pastora Galván en un estreno junto a las baterías para rememorar el rock que entró en la península en los 70 desde su forma racial de entender el baile y, por último, Manuel Cuevas y Miguel de Tena haciendo un repertorio, exclusivamente, de Manuel Vallejo en el centenario de su Llave de Oro".

Y, para terminar, “el final del periplo está orientado hacia lo salvaje, lo genuino de la fiesta, lo desenfadado. Tras varias semanas de Bienal disfrutaremos del Capullo de Jerez junto a José de los Camarones en ‘Los flamencos no van a la barbería’, así como de la ceremonia de la música instrumental de los Parrilla junto a Diego Carrasco y el gran Carrete de Málaga. La Alameda, más de un siglo después, sigue siendo en este punto un espacio para el encuentro”, ha concluido.

La primera en subir al escenario del Teatro Alameda será Ángeles Toledano, que el 12 de septiembre estrenará sobre sus tablas ‘La misma sangre del cuerpo’. La artista jiennense se ha consolidado como una de las voces más singulares del panorama actual gracias a un cante que, partiendo de la raíz más ortodoxa, se abre a una sensibilidad contemporánea y profundamente personal. Con un estilo que combina la hondura tradicional con letras propias y una mirada renovadora sobre lo femenino, Toledano propone un universo sonoro en el que conviven emoción, riesgo y verdad, anticipando un espectáculo que ahondará en esa identidad artística que conecta la herencia del flamenco con nuevas formas de expresión.

En este primer tramo del viaje, el dedicado a la juventud, también se embarca con su baile Macarena López para estrenar, el 14 de septiembre ‘Sobre todas las cosas’, donde la artista plantea un desafío íntimo y escénico: qué ocurre cuando el cuerpo deja de ser el único sostén. A partir de ahí, articula una pieza en la que voz, movimiento, silencio y presencia conviven para dar forma a un recorrido que transita entre lo cotidiano y lo sagrado, abordando cuestiones como la identidad, la espiritualidad o la memoria desde la ironía y la ternura. Con textos originales, música popular y un marcado pulso performativo, ‘Sobre todas las cosas’ se presenta como un acto de afirmación y un ritual de liberación en el que una mujer toma la palabra para nombrar aquello que durante mucho tiempo permaneció en silencio.

Le sigue José del Tomate, presentando su ‘Sonanta 3.0’ el 16 de septiembre; una propuesta que parte de la tradición para adentrarse en territorios sonoros contemporáneos. El artista, que pertenece a una estirpe fundamental del flamenco —hijo de Tomatito y sobrino del legendario Niño Miguel—, ha heredado como un idioma su relación con la guitarra. En ‘Sonanta 3.0’, emprende un proceso de deconstrucción de su propio legado: revisita la herencia recibida para cuestionarla y reconstruirla desde una mirada personal, en un diálogo constante entre memoria y experimentación. El concierto arranca desde la esencia más desnuda del flamenco para, progresivamente, expandirse hacia nuevas texturas y atmósferas, incorporando efectos y resonancias que amplían el horizonte expresivo de la guitarra, en un viaje de transformación donde la raíz y la búsqueda de un sonido propio conviven con naturalidad.

Y cierra este primer apartado del viaje la Gala del Círculo Andaluz de Jóvenes Flamencos, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, el 20 de septiembre. Nacido con el objetivo de promocionar, fomentar y poner en valor las iniciativas artísticas relacionadas con el flamenco de jóvenes residentes en Andalucía de entre 14 y 25 años, y liderado por el Instituto Andaluz del Flamenco, el circuito seleccionará en su segunda edición cuatro propuestas artísticas en las modalidades de baile, cante, toque y otros instrumentos. En esta gala podrá verse el trabajo de los cuatro artistas seleccionados.

La memoria flamenca de Triana a Jerez

El Teatro Alameda abrirá el periplo por la memoria el 22 de septiembre con la noche única que brindará Joselito Acedo y su ‘Patio’, una propuesta que evoca los antiguos corrales de vecinos de Triana como espacios de convivencia, creación y transmisión del flamenco. Acompañado por artistas de distintas generaciones como Manolo Marín, Pastora Galván, Rafael Riqueni y José Acedo padre, el guitarrista trianero propone un viaje íntimo a ese microcosmos donde el idioma común es el flamenco. ‘Patio’es un diálogo entre generaciones y estéticas, en el que la memoria del barrio se entrelaza con una mirada contemporánea, apostando por una puesta en escena de corte esencialista donde el detalle, el silencio y el “decir” preciso construyen una identidad sonora que conecta pasado y presente.

En este apartado del trayecto encontramos también a Ezequiel Benítez, que presentará ‘Lo que nadie ve’ el 24 de septiembre. El cantaor jerezano llevará a escena su séptimo trabajo discográfico, en el que se adentra en las emociones ocultas y en todo aquello que permanece fuera del foco, pero que da sentido al cante. Concebido como un homenaje a los silencios y a las verdades no dichas, el espectáculo traza un recorrido íntimo en el que cada tema funciona como un espejo del alma, donde el flamenco se convierte en vehículo de expresión de la lucha invisible, el sacrificio y el amor profundo que sostienen la creación artística. Con un discurso arraigado en la pureza y atravesado por su propia experiencia vital, Benítez invita al público a acompañarlo en este viaje hacia lo esencial, en el que lo no visible cobra forma a través del quejío y la emoción, revelando la dimensión más honesta y profunda de su cante.

Y cierra este paseo por la memoria Pastora Galván con el estreno absoluto de ‘Tribusssh!’ el 26 de septiembre. Heredera de una de las sagas más influyentes del baile sevillano —hija de José Galván y hermana de Israel Galván—, la artista ha construido un lenguaje propio que, desde la raíz del baile femenino tradicional, se distingue por su fuerza expresiva, su compás rotundo y una personalidad escénica inconfundible. Con ese sello, Pastora Galván se sitúa como una figura clave en la transmisión y renovación del baile, por lo que este nuevo estreno apunta a una propuesta donde tradición y búsqueda dialogan desde la madurez artística, manteniendo intacta la intensidad y el carácter que definen su forma de habitar el escenario.

La fiesta flamenca como cierre de la Bienal

La parte final, esa vertiente auténtica de la fiesta, llegará de la mano de Manuel Cuevas y Miguel de Tena poniendo en escena su ‘Por Vallejo’ el 28 de septiembre; una noche única que rinde homenaje a la figura de Manuel Vallejo desde el respeto a la tradición y la profundidad del cante clásico. Ambos artistas, reconocidos con la Lámpara Minera —máximo galardón del Festival del Cante de las Minas—, representan una forma de entender el flamenco arraigada en el conocimiento y la ortodoxia, forjada en peñas y concursos. Con trayectorias marcadas por el rigor y la fidelidad a los estilos, Cuevas y de Tena se adentran en el repertorio del maestro para recrear su legado desde una mirada contemporánea, en un diálogo que pone en valor la vigencia y la emoción de un cante que sigue latiendo con fuerza en el presente.

Y salvaje será también la siguiente noche única. Capullo de Jerez y José de los Camarones ofrecerán el espectáculo ‘Los flamencos no van a la barbería’ el 30 de septiembre; una declaración de libertad en la que la melena se convierte en símbolo de un cante sin recortes, directo y sin artificios. Dos figuras únicas del cante jerezano, forjadas en una edad de oro marcada por la intensidad de la noche y la experiencia vital, se encuentran en escena para dialogar desde el riesgo, la improvisación y la autenticidad. Entre llamadas y respuestas que transitan por martinetes, fandangos o soleá, ambos artistas construyen un “fuego cruzado” cargado de tensión, complicidad y presente, en el que la verdad del cante se impone con carácter y energía.

La noche del 1 de octubre será el fin de fiesta en el Teatro Alameda. Juan Parrilla y Bernardo Parrilla, junto a Diego Carrasco y Carrete de Málaga, presentarán ‘Herencia’ en una noche única concebida como celebración y legado. El espectáculo, impulsado por Juan Parrilla, es un homenaje a las raíces familiares y artísticas que han marcado su trayectoria, desde su Jerez natal hasta su vínculo con grandes figuras del flamenco y la danza. A través de un repertorio que recoge esa memoria, con evocaciones a referentes como Moraíto Chico, Enrique de Melchor o Lola Flores, los hermanos Parrilla trazan un recorrido emocional donde la flauta y el violín se convierten en vehículos de una tradición viva y en constante evolución. La participación de Diego Carrasco y Carrete de Málaga aportará a la escena su compás inconfundible y una personalidad arrolladora, sumando veteranía y modernidad a un cierre que celebra, desde lo genuino, la transmisión del arte flamenco.