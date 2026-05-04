Viviendas desde 485 a 630 euros: el Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para optar a 24 VPO en alquiler en Triana

Sevilla sigue poniendo a disposición de sus vecinos nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler. Emvisesa ha abierto este lunes el plazo para participar en una nueva convocatoria, a través de la cual se puede optar a las 24 VPO que forman parte del residencial Tejares-Triana. Estas viviendas están dirigidas a unidades familiares cuyos ingresos no superen 3,5 veces el IPREM. Las viviendas protegidas objeto de esta convocatoria se adjudicarán en régimen de alquiler, con rentas ajustadas a la normativa vigente. La renta mensual oscila entre 485 euros para una vivienda de 2 dormitorios con plaza de aparcamiento y 630 euros para una vivienda de 4 dormitorios con plaza de aparcamiento y trastero.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Vive de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, permitirá presentar solicitudes a través del formulario habilitado pro Emvisesa entre el 4 y el 10 de mayo, es decir, hasta el próximo domingo.

Las viviendas que se ubican en esta promoción Residencial Tejares-Triana está compuesta por un total de 24 inmuebles: cuatro viviendas de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios -dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida- y dos VPO de cuatro dormitorios, destinados a familias numerosas. El conjunto residencial dispone además de 24 plazas de garaje y seis trasteros.

Residencial Tejares-Triana con 24 VPO / Ayuntamiento de Sevilla

Requisitos para optar a estas VPO de Triana

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler protegido mediante un sorteo público. No será necesario estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla hasta la firma del contrato de alquiler. Las viviendas se adjudicarán a unidades familiares que no superen 3,5 veces el IPREM. La adjudicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado el 17 de octubre de 2024.

El 12 de mayo de 2026 será la publicación de la lista provisional y la apertura del plazo de alegaciones. El 15 de mayo es el fin del plazo de alegaciones, y el 20 de mayo se publicará la lista definitiva. Las 24 viviendas se adjudicarán conforme a los siguientes cupos:

2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

1 vivienda destinada al cupo de víctimas de violencia de género.

2 viviendas de 4 dormitorios destinadas a familias numerosas.

11 viviendas destinadas al cupo de jóvenes menores de 40 años.

2 viviendas para el cupo mayores de 65 años.

4 viviendas para el cupo general.

2 viviendas para el cupo 10% grupos de especial protección.

Además, será requisito para la adjudicación de una vivienda acreditar la suficiencia de recursos económicos para poder llevar una vida independiente con un grado adecuado de autonomía. A estos efectos, se considerará que existe suficiencia económica cuando el importe destinado al pago del alquiler de la vivienda no supere, con carácter general, el 30% del total de los ingresos de la unidad familiar. El cumplimiento de este requisito será comprobado con carácter previo a la adjudicación definitiva de la vivienda.

Residencial Tejares-Triana con 24 VPO / Ayuntamiento de Sevilla

Los precios de las VPO de Triana

La promoción Tejares-Triana presenta distintas opciones de alquiler en función del número de dormitorios, la superficie de la vivienda y los anejos incluidos, como plaza de aparcamiento y trastero. Las rentas indicadas no incluyen los gastos de comunidad. Las viviendas de dos dormitorios incluyen plaza de aparcamiento y tienen una renta base de 400 euros mensuales. A esta cantidad se suma el coste del aparcamiento, que oscila entre 85 y 100 euros, según la superficie, por lo que la renta total se sitúa entre 485 y 500 euros al mes.

En el caso de las viviendas de tres dormitorios, existen dos modalidades. Las que incluyen únicamente plaza de aparcamiento tienen una renta de vivienda de 460, 475 o 500 euros, según superficie, más 100 euros por el aparcamiento. La renta total queda así entre 560, 575 y 600 euros mensuales.

También hay viviendas de tres dormitorios con plaza de aparcamiento y trastero. En este caso, la renta de la vivienda se mantiene entre 460, 475 y 500 euros, el aparcamiento cuesta 100 euros y el trastero suma 30 euros. La renta total asciende a 590, 605 o 630 euros mensuales, según superficie.

Para las viviendas de cuatro dormitorios, la renta base es de 500 euros al mes. Las unidades con plaza de aparcamiento, sin trastero, suman 100 euros por el parking, por lo que la renta total es de 600 euros mensuales. Por último, las viviendas de cuatro dormitorios que incluyen plaza de aparcamiento y trastero tienen una renta de vivienda de 500 euros, más 100 euros de aparcamiento y 30 euros de trastero. En este caso, la renta total mensual alcanza los 630 euros.

Las VPO del Residencial La María se entregan en junio de 2026

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las obras del Residencial 'La María', una promoción de vivienda protegida que contará con un total de 16 viviendas y cuya entrega definitiva está prevista en junio de 2026. La promoción incluye seis viviendas de dos dormitorios -una de ellas adaptada- y 10 viviendas de tres dormitorios. En cuanto a las rentas, las viviendas de dos dormitorios tendrán un alquiler de 450 euros mensuales, mientras que las de tres dormitorios se situarán entre los 530 euros para las de menor superficie y los 625 euros para las de mayor tamaño.

Sanz ha puesto en valor el esfuerzo inversor realizado para sacar adelante esta actuación, que asciende a un total de 3.117.780,69 euros. De esta cantidad, 1.560.842,69 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Sevilla, 764.565 euros proceden de los fondos europeos Next Generation y 792.373 euros corresponden al Plan 20000. "Hemos pasado de 4.605 a 6.134 viviendas de protección oficial en Sevilla, lo que refleja un impulso claro y decidido por ampliar la oferta de vivienda asequible", ha asegurado Sanz. En este sentido, ha recordado que de ese total, 2.202 viviendas corresponden a Emvisesa, con 346 ya entregadas, 1.163 en construcción, varias en licitación y 691 adjudicadas en R1 Fibes.