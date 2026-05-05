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Aemet confirma el impacto de una borrasca en Sevilla: serán tres días de lluvias y posibles tormentas

Un ambiente inestable llegará a Sevilla capital y provincia con un descenso abrupto de temperaturas tras este sistema de bajas presiones

Imagen de la previsión en la provincia de Sevilla el lunes 11 de mayo.

Imagen de la previsión en la provincia de Sevilla el lunes 11 de mayo. / Aemet - ECMWF

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La borrasca atlántica que aterrizará este fin de semana en Andalucía afectará también a Sevilla capital y provincia, según indican los mapas meteorológicos de Aemet, consultados por El Correo de Andalucía, que reflejan lluvias durante tres días y posibles tormentas.

El día más adverso será el sábado 9 de mayo, con cielos nubosos y lluvias durante la jornada. La probabilidad de precipitación será del 100%, con viento del suroeste de hasta 25 kilómetros por hora y rachas máximas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 23 de máxima.

El domingo 10 se mantendrá la inestabilidad, también con un 100% de probabilidad de lluvia y cielo nuboso. El viento seguirá soplando del suroeste, aunque algo más flojo, con una velocidad prevista de 15 kilómetros por hora. El ambiente será más fresco, con temperaturas entre los 13 y los 21 grados.

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La lluvia continuará el lunes 11 de mayo, cuando la probabilidad de precipitación seguirá siendo muy alta, del 95%. La jornada volverá a estar marcada por el viento del suroeste, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, y por temperaturas similares a las del domingo, entre los 12 y los 21 grados. Este día también hay posibilidad de tormentas. La humedad relativa alcanzará valores máximos del 95% durante los tres días.

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