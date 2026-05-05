La Audiencia de Sevilla condena a tres años y siete meses de cárcel a un joven que intentó matar a un hombre de 72 años en su casa

El joven de 21 años acusado de apuñalar y robar en su casa de Sevilla a un hombre de 72 años, con el que mantenía relaciones sexuales esporádicas, ha aceptado una pena de tres años y siete meses de prisión por haber intentado matarle y robarle el pasado año. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que rebajó hasta prácticamente un cuarto su petición inicial de 14 años de cárcel, ya que el jubilado no ejercició ningún tipo de reclamación en el proceso.

La sentencia in voce emitida esta misma mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla señala al acusado como culpable de un delito de robo con violencia en casa habitada con empleo de instrumento peligroso, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito continuado de estafa. Además, se le han aplicado las atenuantes de drogadicción y reparación del daño.

De esta manera, por el homicidio en grado de tentativa se le ha penado con 2 años y seis meses de prisión, por el robo con violencia a 10 meses y por la estafa a tres meses de prisión. Además, el chico será expulsado del territorio nacional durante diez años una vez se pueda acoger al tercer grado.

Los hechos recogidos en el escrito de asación señalan que el varón de mayor edad dejó entrar en su vivienda al joven, un migrante en situación irregular y sin antecedentes penales, durante la madrugada del 2 julio de 2025, a pesar de tener una orden de alejamiento en un procedimiento que quedó sin acción. A la mañana siguiente, el joven le pidió a gritos al hombre: "¡Dame el dinero!", "¡dame la paga!", "¡que me des la paga!". Esto era en referencia a la pensión de jubilación, según la acusación.

El jubilado contestó que no tenía dinero en casa y el otro varón comenzó a rebuscar por los armarios. "Cogió un cuchillo de la cocina, separada por un estante del dormitorio en el que se encontraba sentado en su cama y, guiado por el ánimo de acabar con su vida o aceptando que se produjeran todas las consecuencias perjudiciales derivadas del arma empleada, incluso la muerte del mismo, le clavó el cuchillo en el costado izquierdo", señala el Ministerio Público. La herida fue de 7 centímetros de profundidad.

Tras llevar a cabo esta acción, le dio una compresa y le robó el móvil. La Fiscalía explica que como sabía el pin bancario y las claves de la cuenta, porque se las había dado con anterioridad, "el procesado, guiado asimismo del ánimo de ilícito beneficio (...) entre los días 2 y 8 de julio realizó compras, retiradas de efectivo en cajeros y transferencias y bizums a terceros, por importe total de 1.718€, hasta dejar la cuenta sin saldo". En particular, el 4 de julio realizó una transferencia por importe de 500€ y otra de 600€.

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Todo fue devuelto por el joven. De hecho, la víctima, con un tacataca, ha tratado de acercarse al acusado antes de la sesión judicial, algo que finalmente ha impedido la Policía Nacional.