El alcalde de Sevilla promete una nueva bajada de impuestos en 2027: "Se traduce en más obras y mejores servicios públicos"

El Gobierno de José Luis Sanz ha anunciado este martes que el próximo 2027 entrarán en vigor unas ordenanzas fiscales marcadas por una nueva bajada de impuestos. La Intervención General ha elaborado un análisis sobre las cuentas municipales de 2025 donde se advierte de un gasto superior al permitido por la normativa, lo cual obligará a presentar en el pleno de mayo un plan de ajustes que abre como doble vía una subida de impuestos o un recorte en los gastos durante los periodos de 2026 y 2027. De momento, el portavoz municipal, Juan Bueno, ha negado que "la situación económica sea delicada" y ha prometido que en el próximo año habrá "una nueva bajada de impuestos".

Según ha indicado el también delegado de Hacienda, "sí es cierto que se han superado los límites de la Ley de Estabilidad vigente. Eso solo significa que hemos gastado más dinero en Sevilla de lo que el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza, nos dejaba para 2025". "Cumpliendo con la Ley", ha manifestado, "elaboraremos un Plan Económico-Financiero que no solo no contemplará recortes, sino que preparará la próxima bajada de impuestos que pretendemos aprobar en septiembre para el año 2027".

El PP explica que, como ha denunciado el PSOE, en materia de estabilidad presupuestaria el incumplimiento de los límites viene motivado por factores como la no aprobación de la Tasa de Basuras, "que la ley estatal nos obliga a implantar", la no liquidación de los derechos por la tasa de telefonía móvil ni por los derechos de la dependencia, que se liquidarán en 2026. La liquidación del presupuesto de 2025, por tanto, arroja dos datos significativos: "La mayor ejecución de la historia de un presupuesto municipal y un resultado presupuestario ajustado positivo que alcanza un saldo agregado en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 68,8 millones de euros".

"Este remanente se ha visto minorado por la amortización anticipada de 179 millones de euros a la que la ley estatal nos obliga. Si no estuviera esta norma, el remanente de 2025 habría superado los 248 millones de euros en términos agregados", ha proseguido explicando Juan Bueno, que ha defendido un presupuesto con "más mejoras que nunca" en obras, vivienda pública, parques infantiles, zonas verdes, la plantilla en materia de seguridad y adquisición de maquinaria de limpieza en Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla defiende la ejecución de obras o bajada de impuestos

El Gobierno de Sanz se basa en los siguientes datos del CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública): "El Ayuntamiento de Sevilla adjudicó en 2025 obras por valor de 405 millones de euros, mientras que otros organismos como la Diputación de Sevilla ha invertido 10,8 millones en toda la provincia o el Gobierno Central 271 millones en el conjunto de la provincia". "Demuestran la inversión récord que el Ayuntamiento está liderando en nuestra capital, que supera las inversiones que Diputación y Gobierno estatal realizan toda la provincia de Sevilla", razonan estas fuentes municipales.

"El Gobierno del alcalde Sanz ha demostrado que se puede gestionar mejor el presupuesto, bajando los impuestos y recaudando más, y llevando la ejecución de los gastos a niveles de récords que se traducen en más y mejores obras y más y mejores servicios públicos para todos los sevillanos", ha manifestado Bueno. "Lo que sí sería de justicia es que el Ministerio de Hacienda actualice las cantidades a percibir de la Participación de los Ingresos del Estado, que ya llevan más de tres años de desfase. Sevilla está percibiendo en 2026 las cantidades de 2023 de unos ingresos que por Ley nos corresponden pero que no se actualizan por la falta de Presupuestos Generales del Estado", ha abundado.

Bueno también ha recordado que en el año 2019 el Ayuntamiento de Sevilla ya tuvo que aprobar un Plan de Ajuste sin haber ejecutado el Presupuesto en los niveles de 2025. A diferencia de aquel, el Plan Económico-Financiero que el gobierno elevará al pleno de mayo "no solo no contempla recortes sino que prepara el terreno para la próxima bajada de impuestos que propondremos en septiembre para el año 2027".