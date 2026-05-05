El Ayuntamiento de Sevilla tendrá que aprobar de forma urgente un plan de ajuste con subida de impuestos o recortes al superar los gastos permitidos en 2025

El Ayuntamiento de Sevilla se gastó más de lo permitido por la normativa en 2025. Es la principal conclusión del análisis de la Intervención General de la liquidación de las cuentas municipales del pasado año, en el que se ha evaluado la estabilidad y la regla de gasto. Sí se ha cumplido con el periodo medio de pago a los proveedores. Este desajuste obligará al Gobierno de José Luis Sanz a aprobar un plan de ajustes en el que se apueste por una subida de impuestos o un recorte en los gastos durante los periodos de 2026 y 2027. El documento debe estar aprobado en un mes.

El PSOE ha denunciado este martes la situación en la que se encuentran las arcas municipales, con "un desfase de 87 millones de euros", cifra que se corresponde con el incumplimiento del techo de gasto (máximo de dinero que se podía ejecutar en el pasado ejercicio". Según ha asegurado su portavoz, Antonio Muñoz, "ha incumplido la ley presupuestaria, la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria". "No es una opinión ni una interpretación, lo dice la liquidación", ha defendido. Por ello, el alcalde tendrá que presentar en pleno un plan de ajuste para 2026 y 2027.

Desde el PP se defiende "la mayor ejecución de la historia de un presupuesto municipal y un resultado presupuestario ajustado positivo que alcanza un saldo agregado en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 68,8 millones de euros". Además, Juan Bueno, portavoz del Gobierno local, ha valorado que "es falso que la situación económica del Ayuntamiento sea delicada, aunque sí es cierto que se han superado los límites de la Ley de Estabilidad vigente. Eso solo significa que hemos gastado más dinero en Sevilla de lo que el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza, nos dejaba para 2025". "Cumpliendo la Ley, elaboraremos un Plan Económico-Financiero que no solo no contemplará recortes, sino que preparará la próxima bajada de impuestos que pretendemos aprobar en septiembre para el año 2027", ha anunciado.

El Ayuntamiento de Sevilla deja de recaudar "70 millones de euros"

El grupo municipal socialista pone como ejemplo principal el presupuesto de 40 millones previsto en la tasa de residuos, de los cuales "no se ha ingresado nada". O la tasa de telefonía móvil, "son 10 millones al año con una previsión de ingresos durante tres años, es decir, unos 30 millones de euros". "Aquí tenemos ya 70 millones de euros que no se han ingresado y sin embargo el Gobierno ha ido gastando como si tuviera esos 70 millones de euros. Esto es lo que provoca el desfase entre los ingresos y los gastos", ha explicado Muñoz.

Entre las razones, Antonio Muñoz ha puesto sobre la mesa los reconocimientos de crédito y modificaciones presupuestarias que se aprueban regularmente en los plenos ordinarios. Ha mencionado "los 5 millones para privatizar la limpieza de los colegios públicos, un crecimiento exponencial en partidas de publicidad y propaganda, y otros gastos que han supuesto un exceso sobre los presupuestados". Como medida dentro de ese plan de ajuste, se encuentra la vía de la subida de impuestos "para aumentar la recaudación y corregir ese déficit de 87 millones" o recortar gastos que estén previstos, "corregir algunos u operaciones bancarias que podrían verse afectadas".

"Es un ejemplo de mala gestión con un presupuesto inflado de ingresos. Es una auténtica irresponsabilidad política puesto que este desfase no lo van a pagar ni el señor Sanz ni el Partido Popular, lo pagarán los sevillanos con una repercusión sobre los servicios públicos, sobre las inversiones e incluso sobre el empleo público".

Contursa, la Policía Local y la tasa de residuos

Para Antonio Muñoz, se trata de una "herencia" que deja José Luis Sanz para el próximo mandato. "87 millones de euros no es ninguna broma. Es un presupuesto muy superior al que pueden tener muchísimos ayuntamientos de la provincia de Sevilla y de fuera de la provincia de Sevilla. No estamos hablando de un simple desfase por una caída de los ingresos. Esto es una mala gestión. Inflar los presupuestos de manera deliberada y gastarlos por encima", ha proseguido Muñoz. "Se ha gastado más y mal y se ha ingresado por debajo de lo previsto".

¿En qué se notará? "Es muy difícil de imaginar que no haya una repercusión sobre la calidad de los servicios y el número de servicios públicos que se prestan", ha lamentado Muñoz. Un ejemplo de ello es la situación de Contursa, que recientemente se deshizo de la oficina de turismo de Costurero de la Reina. "Es curioso porque es precisamente una de las empresas públicas con mayor incumplimiento de la red de gastos", ha valorado la concejal socialista Sonia Gaya, haciendo referencia a su plan de viabilidad. "Es una empresa a la que se le han inyectado más de 5 millones de euros y tiene un desvío en la liquidación por exceso de gasto de 36 millones de euros. Los recortes van a venir de una forma o de otra. Eso está claro", ha añadido.

También están en entredicho otros esfuerzos presupuestarios como el pago a la Policía Local en productividades. "Todo lo que haya tenido que ver en un exceso de presupuesto sobre lo inicialmente previsto, indudablemente eso alimenta el desfase, alimenta el déficit, es indudable. Y la productividad ha estado muy por encima de las cantidades iniciales que el mismo Gobierno presupuestó en su estado de gasto", ha abundado Muñoz.

O la tasa de residuos, sobre la que se seguirá negociando. "No es que estemos dispuestos. El Grupo Socialista lleva trabajando en que haya una tasa de residuos, puesto que compartimos la filosofía de dicha legislación. Lo que sí nos parecía que estaba muy lejos de nuestras intenciones era el proyecto que presentó el Gobierno. Por tanto, tendimos la mano al Gobierno. Ha habido un trabajo desarrollado desde el punto de vista técnico y estamos a la espera de que se culmine la propuesta para ver si al final se lleva a Pleno y aquí adoptaremos la decisión correspondiente", ha justificado el portavoz socialista. "No estábamos de acuerdo con el planteamiento inicial porque nos parecía muy desigual por los distintos barrios y era una mala aplicación de dicha legislación", ha añadido.

La última vez que se produjo un plan de ajustes fue en 2019, con el PSOE al frente del Ayuntamiento. "Entonces hubo una desviación de la regla de gasto de 16 millones de euros, no de 87. No hubo incumplimiento de la estabilidad presupuestaria que es la capacidad o necesidad de financiación que tiene una entidad que sea incumplida ahora. Es decir, estamos hablando de una desviación que era fácilmente corregible y que se corrigió y estamos hablando ahora de un problema estructural donde se incumplen dos reglas de gasto igual de importantes. Un problema de estabilidad presupuestaria, con 28 millones de euros de necesidad de financiación, precisamente por gestionar mal la previsión de los ingresos", ha defendido Sonia Gaya.

En este sentido, Bueno ha afirmado que se hizo "sin haber ejecutado el Presupuesto en los niveles de 2025". "A diferencia de aquel, el Plan Económico-Financiero que el gobierno elevará al pleno de mayo no solo no contempla recortes sino que prepara el terreno para la próxima bajada de impuestos que propondremos en septiembre para el año 2027", ha declarado Juan Bueno.