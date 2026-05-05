Camas tendrá en 2028 su nuevo complejo deportivo con piscina cubierta climatizada: abonos a 50 euros, pádel, parkour y crossfit

Se van conociendo nuevos detalles del futuro complejo deportivo “Piscina Cubierta Municipal de Camas”, una instalación climatizada impulsada por el Ayuntamiento de la localidad sevillana. El Consistorio ya ha sacado a licitación pública el contrato para la redacción del proyecto, dirección, construcción y explotación de las obras de este centro por un importe de 7,5 millones de euros.

El valor estimado total supera los 40 millones, ya que el plazo de ejecución es de 22 años. "Se ha estimado un horizonte temporal de 24 meses para la redacción del proyecto y construcción de las infraestructuras y de 20 años para la explotación de las mismas, siendo una concesión de duración total de 22 años. La duración total máxima del contrato no podrá prorrogarse", señala el consistorio en la publicación emitida en la plataforma de contratación del Estado. Esto significa que tardará dos años en construirse una vez se adjudique la intervención, por lo que estaría en funcionamiento en 2028.

Según figura en el anteproyecto, se propone la creación de pistas de pádel, área para crossfit al exterior, zona de juegos infantiles, zona juegos de mayores, parkour, un área ajardinada no transitable y una zona de terraza para la cafetería.

Abonos y precios por actividad

En los documentos aportados en la licitación, se recogen cuestiones básicas para el funcionamiento de la instalación, como los abonos, los horarios o las actividades que se desarrollarán en este complejo deportivo.

En lo que se refiere a los precios, la tarifa individual asciende a los 50 euros, mientras que los menores de 18 pagarán 40 euros, igual que los mayores de 65 años. También se recoge en la documentación una tarifa familiar (cuyo importe es de 85 euros), mientras que la matinal es de 35.

También aparece tasado el precio de actividades acuáticas para los no abonados, que irán de los 30 a los 40 euros dependiendo del número de días a la semana que se disfrute de la piscina.

Los cursos de natación tendrán diferentes cuotas -de 5 a 40 euros dependiendo del número de clases semanales y de si la persona cuenta o no con un abono mensual-. Asimismo, se tasan las actividades dirigidas que, como tope, costarán 35 euros.

Los alquileres de las pistas de pádel ascenderán a los 16 euros sin luz y a los 20 con ella en el caso de los abonados. En cuanto a las calles de la piscina, el precio será de entre 30 y 40 euros. En lo que se refiere a la ludoteca, el máximo será de 60 euros en el caso de no ser abonado y utilizarla seis días a la semana.

Horarios

Otro tema que también se detalla en la documentación que aparece en la plataforma de contratación del Estado respecto a la licitación de este proyecto es el horario. Así, detalla que "se mantendrá de forma estable durante todo el año, sin distinción de temporada, con carácter mínimo obligatorio", que va: de lunes a viernes de 08:00 a 22:30 horas; los sábados, de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos y festivos, de 09:00 a 14:00 horas.

"Cualquier propuesta de modificación o ampliación del horario deberá ser autorizada previamente por el Ayuntamiento. Los cierres por festivos oficiales, mantenimiento programado o causas justificadas deberán comunicarse con antelación", añade el contrato.