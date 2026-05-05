Las empresas andaluzas fijan sus 200 prioridades para el 17-M: más inversión en infraestructuras, simplificación administrativa y "estabilidad"

Más inversiones en infraestructuras, simplificación administrativa, una gestión eficiente del agua y la energía o fortalecer el diálogo social. Estas son algunas de las prioridades definidas para el 17-M por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tras un proceso de participación en el que se han reunido casi 200 propuestas para la próxima legislatura. Todas ellas han sido debatidas y analizadas en las jornadas "La Andalucía que queremos" celebradas en la sede de la Fundación Cajasol. El foro contó con la participación de Antonio Pulido, del presidente de la CEA, Javier González de Lara, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, así como responsables de distintas organizaciones empresariales y entidades sociales de Sevilla y Andalucía.

“La productividad no aumenta cuando las normas cambian continuamente. Necesitamos seguridad jurídica, estabilidad y agilidad normativa”, ha afirmado en su intervención en las jornadas "La Andalucía que queremos" el presidente de los empresarios Javier González de Lara, quien ha hecho hincapié en la urgente demanda de una gestión pública eficiente, de infraestructuras de primer nivel y de una administración capaz de dinamizar la actividad económica. Asimismo, ha incidido en la importancia de una cultura con base en la meritocracia, el esfuerzo, y una mejorada retroalimentación entre la formación de los profesionales y las necesidades reales dentro de las empresas.

Por su parte, Antonio Pulido ha puesto en valor este tipo de iniciativas como motor generador de un espacio reflexivo “necesario y riguroso” sobre el futuro de nuestra comunidad. El presidente de la Fundación ha defendido la imperiosa conveniencia para todos de un análisis de la realidad económica andaluza desde una visión equilibrada, sin dejar de reconocer los avances registrados en los últimos años —en crecimiento, diversificación productiva y aparición de nuevos sectores—, aunque sin olvidarnos de los retos estructurales que todavía se presentan como pendientes.

En la misma línea, Pulido también ha señalado la necesidad de apostar por empresas de mayor dimensión como uno de los principales desafíos, señalando cómo estas son capaces de ganar productividad, innovar, internacionalizarse y generar empleo estable y de calidad. Asimismo, se ha encargado de reforzar un chasis industrial más renovado y tecnológico, vinculante a sectores de alto valor añadido como las energías renovables, la logística, la biotecnología o la economía digital, y por seguir caminando hacia unos modelos productivos más integrados en cadenas de valor nacionales e internacionales.

Ambos coincidieron en un mismo punto: pedir una remodelación del entorno institucional y administrativo para que la red empresarial andaluza pueda seguir desarrollándose, generar competitividad y consolidar un modelo de desarrollo sostenible, preparado para afrontar y desenmarañar los retos de un contexto económico, cuanto menos, enredado y cambiante. En este sentido, González de Lara ha señalado que tras estas jornadas verá luz una hoja de ruta colmada de propuestas concretas orientadas a consolidar la presencia de Andalucía en el ámbito nacional y en la Unión Europea, bajo el lema “Andalucía y sus empresas generando confianza”.

Junto al tamaño empresarial, el segundo gran pilar de esta transformación es el modelo productivo. La CEA subrayó que Andalucía necesita reforzar de manera decidida su base industrial."No hablamos de una industria que pertenezca al pasado, sino de una avanzada, intensiva en tecnología, conocimiento y, por supuesto, también en capital humano", apuntan los representantes de los empresarios andaluces.

Programa de las jornadas

Las jornadas han incluido varias mesas de debate. La primera de ellas ha estado dedicada a Andalucía: crecimiento y cohesión social, constituida por Iñaki Ortega Cachón, director general de LLYC en Madrid, Juan Carlos Blanco de la Cruz, periodista, consultor y profesor universitario, y moderada por Beatriz Codes Domínguez, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Sobre la misma se ha puesto la necesidad compatibilizadora de un crecimiento económico y cohesión social para seguir caminando en la dirección de un desarrollo equilibrado.

La segunda mesa, enfocada en Andalucía: contexto económico y retos de futuro, ha estado liderada por Manuel Ángel Martín López, vicepresidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, y Gregorio Izquierdo Llanes, director general del Instituto de Estudios Económicos, junto con la moderación de Natalia Sánchez Romero, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM (Confederación de Empresarios de Málaga). Este bloque ha concluido con el subrayado del papel económico y social en su conjunto como ingredientes imprescindibles en la receta para el progreso y la prosperidad de la comunidad.

El programa de este foro reflexivo se ha completado con una tercera mesa bajo el título “Competitividad y calidad institucional”, regulada por el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios González de Castejón, y en la que han puesto sus voces Rafael Sánchez Durán, director general de Andalucía y Extremadura de Endesa y presidente de la Comisión de Energía de la CEA; Natalia González Hereza, directora de Sostenibilidad y Organización de CHENOVA; Manuel Mingorance Martín, presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación Normativa de la CEA, y Renée Scott Avellaneda, CEO de Alianza Preventiva y presidenta de la Comisión de Salud Laboral de la CEA. En este último módulo se ha puesto acento en la necesidad de reforzar la calidad institucional, la seguridad jurídica y la sostenibilidad como factores determinantes para mejorar la competitividad de las empresas andaluzas y fabricar un entorno favorable a la existencia de una economía estable y confiable.