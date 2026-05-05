Guía de la Feria de Dos Hermanas 2026: cuándo es, plano de casetas, conciertos y todo lo que debes saber

Dos Hermanas se prepara para vivir otra de las fiestas más importantes del municipio. Ya se escuchan sevillanas, asoman los volantes en los trajes de flamenca y vuelve el sonido de los caballos en el real. La Feria de Dos Hermanas 2026 ya tiene definida su programación oficial y volverá a convertir el recinto ferial en uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad.

Uno de los mensajes principales del folleto oficial es el carácter de “Feria Abierta” de Dos Hermanas, una de sus señas de identidad. El Ayuntamiento recuerda que no debe restringirse la entrada a las casetas a los visitantes, salvo en casos de aglomeración o por causas justificadas, como el día del socio o comidas concertadas. Además, la feria está declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Cuándo es la Feria de Dos Hermanas 2026

La fiesta se celebrará del 7 al 10 de mayo, aunque el encendido del alumbrado arrancará en la noche del miércoles 6 de mayo. Durante esos días habrá actuaciones en la Caseta Municipal, actividades familiares, concursos, paseo de caballos y varias zonas de aparcamiento para facilitar el acceso al real.

El jueves 7 de mayo se celebrará además el Día de la Infancia y la Sensibilidad Acústica, con precios en torno a 2 euros, gracias a la colaboración entre la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Por su parte, el paseo y enganche de caballos en el Real de la Feria tendrá horario de 12.00 a 20.00 horas desde el jueves hasta el domingo.

Programación de la Caseta Municipal de la Feria de Dos Hermanas 2026

La programación arrancará el miércoles 6 de mayo con la inauguración de la iluminación del recinto ferial a partir de las 22.30 horas, con actuaciones del Grupo de Danzas Ciudad de Dos Hermanas y la Orquesta Chasis.

El jueves 7 de mayo, primer día oficial de feria, habrá actuaciones desde las 14.00 horas con nombres como Coro Hermandad de Valme de Dos Hermanas, Curro Varela, Arrasando, Guajira, Laura Marchena, Merche o Los Kiyos, entre otros. Cerrará la noche la Orquesta Chasis a las 23.00 horas.

El viernes 8 de mayo será el segundo día de la feria con actuaciones de Alborea, Los Sureños, Lorenzo Molina o Alba Dreid, entre otros. A las 21.00 horas se celebrará la entrega de premios del “Exorno de Casetas” a la mejor entidad y a la mejor caseta, seguida de la actuación especial de Los del Río. Después volverá a actuar la Orquesta Chasis.

El sábado 9 de mayo, uno de los días más concurridos, actuarán artistas como Sacra Sánchez, De Arte, Machucamba, Maribel Lozano o Jaime Estevez. Ya el domingo 10 de mayo, desde las 14.00 horas, pasarán por la caseta grupos y academias como el Ballet-Cuadro Flamenco de Pepi Vaquero, Academia Conchi Rando, La Fragua o el Coro Hermandad del Rocío de Montequinto.

Programación de la caseta municipal de la Feria de Dos Hermanas 2026 / Ayuntamiento de Dos Hermanas

A las 18.00 horas del domingo 9 de mayo tendrá lugar la entrega de trofeos de los concursos de caballistas y amazonas. Después actuarán Soniquete y Una chirigota en teoría. La jornada final terminará con el tradicional castillo de fuegos artificiales a las 22.30 horas.

Mapa de casetas y calles del recinto ferial

La Feria de Dos Hermanas volverá a reunir a decenas de casetas repartidas por las distintas calles del recinto.

(Pincha en la imagen para ver el plano de las casetas de la Feria de Dos Hermanas 2026)

Aparcamientos en la Feria de Dos Hermanas 2026

El folleto oficial también incluye las distintas zonas de aparcamiento habilitadas para facilitar la llegada al real, así como los espacios reservados para movilidad reducida y otros servicios.

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Zona de aparcamientos de la Feria de Dos Hermanas 2026 / El Correo

La Feria de Dos Hermanas se prepara para reunir miles de personas durante estos cuatro días de fiesta en los que habrá tradición, ambiente familiar, música en directo y la alegría de este municipio sevillano.