La Jarana en el Guadalquivir: el misterioso concierto que organiza Netflix en Sevilla por el estreno de 'Berlín'

Si has caminado estos días a las orillas del río Guadalquivir habrás visto unas plataformas sobre el agua poco habituales. Estas curiosas estructuras responden a la presentación de la segunda entrega de la serie de Netflix, Berlín y la dama del armiño, el spin-off de la exitosa La casa de papel y que tiene como protagonista a Pedro Alonso.

Sevilla se van a convertir, este viernes, 8 de mayo, en el escenario de la premiere mundial de la exitosa serie que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 15 de mayo. El evento tendrá lugar en las Setas y arrancará a partir de las 18:00 horas con una alfombra roja por la que desfilarán, además del elenco de la serie, numerosos invitados VIP.

Quiénes son los actores y los invitados VIP que acudirán a la premiere de las Setas

Han confirmado su asistencia a la cita todo el reparto principal de la serie: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte, así como sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Además, el sábado 9 de mayo se celebrará un gran evento sobre el río, bajo el título de La jarana en el Guadalquivir. Para este día, se espera el concierto, en pleno río, de un artista internacional, aunque sus organizadores no han desvelado aún su identidad.

La jarana en el Guadalquivir y el nuevo tour por los escenarios del rodaje en Sevilla

A lo largo del fin de semana, Netflix ha preparado nuevas acciones promocionales dirigidas a acercar la serie a la ciudadanía y reforzar el vínculo entre la producción y la ciudad. Entre las iniciativas anunciadas, destaca la puesta en marcha de un tour de localizaciones de la serie, desarrollado en colaboración con la Sevilla Film Office, que se inaugurará el 9 de mayo para prensa y creadores de contenido nacionales e internacionales. A partir del 15 de mayo, esta experiencia estará disponible para el público en varios idiomas, permitiendo recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos del rodaje, como la Torre del Oro, el Puente de Triana, el Patio de Banderas o el entorno del río Guadalquivir.

Plataforma ubicada sobre el río para el estreno de Berlín / Ana Ramos Caravaca

Entre la lista de invitados hay numerosos rostros conocidos de la industria del cine y la televisión como Santiago Segura, Clara Tiscar, Estefanía Ruiz, Jon Sistiaga, Daniel Sánchez Arévalo o Manolo Caro, entre otros. También han confirmado su asistencia celebrities como Eugenia Martínez de Irujo, Belén Esteban, Anabel Pantoja, Mar Flores, Hiba Abouk, Álvaro de Luna o Jesús Navas, entre muchos otros.

El rodaje que paralizó el Puente de Triana y la calle Cuna llega a la pantalla

Hace menos de un año, el verano pasado, el rodaje de la serie en Sevilla revolucionaba la ciudad. El Puente de Triana se cortó al tráfico durante días para grabar las escenas que se podrán ver en la serie a partir del 15 de mayo.

Plataforma en mitad del río en la que actuará un artista internacional / Ana Ramos Caravaca

Vehículos de gran tonelaje, carpas para el equipo técnico y un gran despliegue de personal para blindar la zona fueron el foco para numerosos curiosos y turistas que, ajenos al rodaje, se agolpaban a la altura del Mercado de Triana para tratar de ver qué es lo que estaba pasando sobre la pasarela del río.

Jorge Jiménez

No fue el único escenario, ya que días antes la trama se trasladó a la calle Cuna, concretamente a la altura del Palacio del Marqués de la Motilla, para el rodaje de una de las escenas de acción del personaje protagonista.

Ahora, todos aquellos que se toparon con el rodaje sin querer o que fueron a ver cómo se rodaba una superproducción de Netflix, podrán ver la serie en la pantalla. Una proyección de Sevilla a nivel mundial.