Un joven de 21 años apuñaló en Sevilla al hombre de 72 años con el que "mantenía relaciones sexuales": "¡Que me des la paga!"

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar este martes a un joven de 21 años que apuñaló y robó en un pueblo de la provincia a un hombre de 72 años con el que mantenía relaciones sexuales esporádicas. La Fiscalía pide para él un total de 14 años por un delito de robo con violencia en casa habitada con empleo de instrumento peligroso, homicidio en grado de tentativa y delito continuado de estafa. El hombre, por su parte, no reclama en el presente procedimiento por el menoscabo físico sufrido y ya le fue restituido el dinero y el teléfono móvil sustraído.

El varón dejó entrar en su vivienda al joven, un migrante en situación irregular y sin antecedentes penales, durante la madrugada del 2 julio de 2025, a pesar de tener una orden de alejamiento en un procedimiento que quedó sin acción. A la mañana siguiente, el joven le pidió a gritos al hombre: "¡Dame el dinero!", "¡dame la paga!", "¡que me des la paga!". Esto era en referencia a la pensión de jubilación, según la acusación.

El jubilado contestó que no tenía dinero en casa y el otro varón comenzó a rebuscar por los armarios. "Cogió un cuchillo de la cocina, separada por un estante del dormitorio en el que se encontraba sentado en su cama y, guiado por el ánimo de acabar con su vida o aceptando que se produjeran todas las consecuencias perjudiciales derivadas del arma empleada, incluso la muerte del mismo, le clavó el cuchillo en el costado izquierdo", señala el Ministerio Público. La herida fue de 7 centímetros de profundidad.

Tras llevar a cabo esta acción, le dio una compresa y le robó el móvil. La Fiscalía explica que como sabía el pin bancario y las claves de la cuenta, porque se las había dado con anterioridad, "el procesado, guiado asimismo del ánimo de ilícito beneficio (...) entre los días 2 y 8 de julio realizó compras, retiradas de efectivo en cajeros y transferencias y bizums a terceros, por importe total de 1.718€, hasta dejar la cuenta sin saldo". En particular, el 4 de julio realizó una transferencia por importe de 500€ y otra de 600€.

Una petición de 14 años de cárcel

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el joven, que actualmente se encuentra en prisión provisional. Se le acusa de un delito de robo con violencia en casa habitada con empleo de instrumento peligroso, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito continuado de estafa.

Noticias relacionadas

En concreto, por el primero de los delitos la petición es de 4 años y seis meses de cárcel, por el segundo ilíctio se solicitan 7 años y medio y por el tercero una pena de dos años. La Fiscalía también interesa que una vez el penado acceda al tercer grado, se acuerde su expulsión del territorio español, con prohibición expresa de regresar en plazo de 10 años.