Sevilla
La ministra de Vivienda arremete en Sevilla contra Juanma Moreno: "La Junta impide que se congele el alquiler en Andalucía"
Isabel Rodríguez asegura que el Gobierno nacional defiende "intervenir el mercado" de la vivienda, algo que no hace "ni el PP ni el Ejecutivo andaluz"
"Hoy es posible, solo con la voluntad política y sin gastar un euro, que en Andalucía estuvieran congelados los precios del alquiler. Y si no lo están es porque la Junta, por un dogmatismo partidario, lo ha impedido". Esta ha sido la dura crítica que ha lanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa previa al acto de partido celebrado este martes en Sevilla, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz.
"Lo que pongo de manifiesto detrás de estas elecciones autonómicas es que el Gobierno de Andalucía no está utilizando todos los mecanismos a su alcance para bajar el alquiler", ha criticado Rodríguez. "Nosotros defendemos que hay que intervenir en el mercado para garantizar el derecho. Y esto no es lo que defiende el Partido Popular y la Junta".
Asimismo, la titular de Vivienda ha precisado que Andalucía "es la comunidad autónoma de España donde más pisos turísticos ilegales existen, con más de 24.000". "¿Y qué ha hecho Moreno Bonilla al respecto? ¿Ha perseguido y puesto inspectores- como hace Salvador Illa en Cataluña- para cerrar esas viviendas y ponerlas a disposición de la gente en Andalucía? No", ha aseverado Isabel Rodríguez ante los medios de comunicación.
Para la ministra, el presidente popular "no ha tenido una iniciativa propia ni ha dado respuesta a los andaluces en política de vivienda". "Hay cambiar el Gobierno y el modelo para volver a la vivienda pública y protegida, a la vivienda que podamos pagar. Para volver a dar tranquilidad a aquellos que viven de alquiler y para acabar con los pisos turísticos ilegales y la ocupación de los barrios por maletas en lugar de vecinos".
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