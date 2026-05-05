El proyecto para transformar la sede de Endesa en La Borbolla sigue adelante: un edificio de viviendas de nueve plantas y una plaza pública

Junto a la Plaza de España y el Parque de María Luisa, entre las oficinas de Endesa, se levantará un edificio de nueve plantas que irá destinado a 107 viviendas. En la confluencia de las avenidas de La Borbolla y Pedro de Castro y la calle Manuel Pacheco se está tramitando un proyecto promovido por Merlin Properties SOCIMI S.A, que sigue adelante. El avance del Estudio de Ordenación Urbanística será enviado a la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica, algo de lo que tomará conocimiento este martes el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo.

Este proyecto pretende que la parcela del número 5 de la avenida de la Borbolla, de uso terciario con las oficinas y sede institucional de Endesa, experimente una profunda transformación urbanística en los próximos años, manteniendo el edificio principal existente, protegido por su valor arquitectónico, e incorporando un nuevo uso residencial con 107 viviendas, espacios libres, viario y aparcamiento bajo rasante. Esta es la alternativa elegida de las tres que se estudian en el documento consultado por este periódico, al ser la mejor valorada teniendo en cuenta criterios como al movilidad, el impacto sobre la salud, la viabilidad económica o la calidad del paisaje.

Plano del nuevo proyecto residencial en la avenida de la Borbolla junto a Endesa / Merlin Properties

La parcela tiene una superficie aproximada de 10.140 metros cuadrados. El inmueble principal cuenta con una edificabilidad de 10.919,55 metros cuadrados, que se conservaría y mantendría su uso terciario. Es el edificio más representativo del conjunto y el que concentra el valor patrimonial de la parcela, y junto a él existen otras construcciones auxiliares, como el edificio CORE, los antiguos servicios médicos, el control de accesos y una torre de refrigeración. En conjunto, la edificabilidad existente asciende a 12.977,55 metros cuadrados.

Un bloque de nueve plantas con un espacio sin cerramiento

La principal novedad de la propuesta es la construcción de un nuevo bloque residencial de hasta nueve plantas, situado en la parte interior de la parcela y vinculado al entorno del callejón Manuel Pacheco. Allí se podrían levantar unas 107 viviendas libres, si bien aún no se detalla la distribución interna de las viviendas ni su tamaño medio. La actuación elevaría la edificabilidad total del ámbito hasta 21.684,07 metros cuadrados, repartidos prácticamente a partes similares entre el uso terciario existente y el nuevo uso residencial. De ese total, algo más de 10.900 metros cuadrados corresponderían al edificio de oficinas que se conserva y algo más de 10.700 metros cuadrados al nuevo uso residencial.

Además de la construcción de vivienda, otro de los objetivos es abrir la parcela, actualmente cerrada, al entorno urbano. La actuación contempla desmontar la actual lógica de parcela cerrada -la valla o cerramiento perimetral- para abrir el frente de la antigua sede de Endesa y convertirlo en una plaza o zona estancial accesible desde la calle. Este gran espacio libre en el frente de La Borbolla generaría un espacio "libre y permeable" para contribuir a su integración con el entorno.

Mapa del nuevo proyecto residencial en la avenida de la Borbolla junto a Endesa / Merlin Properties

Espacios libres y verdes y un aparcamiento subterráneo

El avance del Estudio de Ordenación Urbanística reserva 1.973 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes, además de 485 metros cuadrados de viario. La intervención busca generar una nueva zona en la que puedan estar los vecinos al aire libre en el frente de la avenida de La Borbolla, mejorar la accesibilidad peatonal y reforzar la conexión con las calles del entorno.

El proyecto también prevé la construcción de un aparcamiento subterráneo, destinado a cubrir las necesidades del nuevo complejo y reducir la presión sobre el estacionamiento en superficie. No se concreta aún el número de plazas, pero sí que se justifica como un soporte para la movilidad generada por los nuevos usos.

Lo que sí se mantiene es el edificio principal de Endesa, siendo pieza terciaria incluida dentro de la nueva ordenación. Queda reservada una superficie de 5.845 metros cuadrados de suelo, con una edificabilidad de 10.919,55 metros cuadrados, correspondiente al inmueble existente, y una altura máxima de cuatro plantas. Así, se combinaría el mantenimiento del uso de oficinas o servicios terciarios con la incorporación del nuevo bloque residencial de 107 viviendas y la apertura de espacios libres al entorno urbano.