Los Palacios celebra la I Semana del Tomate: ruta gastronómica, gala y actividades hasta el 10 de mayo

Los Palacios y Villafranca ha puesto en marcha la I Semana del Tomate de Los Palacios, una iniciativa gastronómica que se celebra hasta el domingo 10 de mayo y que nace como una de las principales novedades del XII Día del Tomate de Los Palacios. La propuesta convierte esta cita tradicional en una programación de una semana completa dedicada a promocionar el tomate palaciego, uno de los productos más representativos del municipio.

La actividad está organizada por la Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios, integrada por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, las cooperativas Las Nieves y Parque Norte, y la Sociedad Agraria de Transformación Frupal, junto a la Asociación de Empresarios Locales Asepavi.

El objetivo es seguir poniendo en valor el Tomate de Los Palacios, el conocido como bombón colorao, reforzar la marca gastronómica del municipio y fomentar la colaboración entre agricultores, hosteleros, empresarios y Ayuntamiento.

Una ruta gastronómica con 17 bares y restaurantes participantes

La gran novedad de esta edición es la incorporación de una ruta gastronómica del tomate, en la que participan 17 establecimientos hosteleros de Los Palacios y Villafranca. Durante toda la semana, bares y restaurantes de la localidad ofrecen tapas y platos elaborados con tomate de Los Palacios, coincidiendo con el inicio del pleno apogeo de la campaña de producción, recolección y comercialización.

Ruta gastronómicadel tomate de Los Palacios / Ayuntamiento de Los Palacios

Los clientes podrán degustar las propuestas y votar su favorita mediante un código QR. El establecimiento ganador recibirá como premio 300 kilos de tomate. Además, entre las personas participantes se sortearán tres cestas de frutas y hortalizas.

Los establecimientos adheridos han preparado elaboraciones tradicionales, creativas y de autor, todas ellas con el tomate de Los Palacios como protagonista:

La Estraza Taberna propone tomate aliñado, salmorejo y frita de tomate con huevo cuajado.

propone tomate aliñado, salmorejo y frita de tomate con huevo cuajado. JuanMa Restaurante participa con ensalada de tomate con fresas y vinagreta de hierbabuena, mejillones en salsa de tomate picante y albahaca, y tartar de tomate con yema de huevo a baja temperatura.

participa con ensalada de tomate con fresas y vinagreta de hierbabuena, mejillones en salsa de tomate picante y albahaca, y tartar de tomate con yema de huevo a baja temperatura. Bar Rocío Restaurante ofrece ensalada de tomate de Los Palacios con guarnición de melva canutera, salmorejo con tomate de Los Palacios, huevo y jamón, y bacalao confitado a baja temperatura con patatas fritas sobre fritada de tomate de Los Palacios.

ofrece ensalada de tomate de Los Palacios con guarnición de melva canutera, salmorejo con tomate de Los Palacios, huevo y jamón, y bacalao confitado a baja temperatura con patatas fritas sobre fritada de tomate de Los Palacios. Restaurante Manolo Mayo presenta una ensalada de tomates rosa, azul, Genaro y cherry sobre gazpacho de tomate amarillo, con fresas, sardinas encurtidas y reducción de Pedro Ximénez; lomo de bacalao sobre fritá casera de tomate de Los Palacios; y el postre “Bombón colorao”, una tarta de queso con cobertura y núcleo de mermelada de tomate.

presenta una ensalada de tomates rosa, azul, Genaro y cherry sobre gazpacho de tomate amarillo, con fresas, sardinas encurtidas y reducción de Pedro Ximénez; lomo de bacalao sobre fritá casera de tomate de Los Palacios; y el postre “Bombón colorao”, una tarta de queso con cobertura y núcleo de mermelada de tomate. Taberna Pico Reja apuesta por una sinfonía de tomate de Los Palacios aliñado con melva, elaborada con variedades rosa, azul y amarillo.

apuesta por una sinfonía de tomate de Los Palacios aliñado con melva, elaborada con variedades rosa, azul y amarillo. Bar Café Selecto incorpora a su carta una tosta de anchoa con tomate de Los Palacios y salsa especial Selecta, tomate “rozabella” con ventresca y cabrillas en salsa de tomate de Los Palacios.

incorpora a su carta una tosta de anchoa con tomate de Los Palacios y salsa especial Selecta, tomate “rozabella” con ventresca y cabrillas en salsa de tomate de Los Palacios. Restaurante Con Cazuelas ofrece ensalada de tomate de Los Palacios con ventresca, cebolleta y vinagreta balsámica; ensalada de tomate con mozzarella, aguacate, pesto y piñones; y tosta de aceite de romero con tartar de tomate y anchoa del Cantábrico.

ofrece ensalada de tomate de Los Palacios con ventresca, cebolleta y vinagreta balsámica; ensalada de tomate con mozzarella, aguacate, pesto y piñones; y tosta de aceite de romero con tartar de tomate y anchoa del Cantábrico. Restaurante La Liebre participa con ensalada templada de tomate a la brasa con ventresca de atún y canelón de carrillera de ternera, queso Idiazábal y base de frita de tomate.

participa con ensalada templada de tomate a la brasa con ventresca de atún y canelón de carrillera de ternera, queso Idiazábal y base de frita de tomate. Restaurante Casa Moral propone salmorejo de remolacha con queso de higo y sorbete de tomate, ensalada de tomate de Los Palacios con sardinas y queso de cabra, y bacalao frito con tomate de Los Palacios y alioli gratinado.

propone salmorejo de remolacha con queso de higo y sorbete de tomate, ensalada de tomate de Los Palacios con sardinas y queso de cabra, y bacalao frito con tomate de Los Palacios y alioli gratinado. Pícaro Tapas presenta tomate rosa de Los Palacios con pesto de albahaca, piñones y queso feta, además de una tosta de huevos a la flamenca sobre fritá de tomate.

presenta tomate rosa de Los Palacios con pesto de albahaca, piñones y queso feta, además de una tosta de huevos a la flamenca sobre fritá de tomate. Bar Restaurante Cadena ofrece pisto en fritada de tomate de Los Palacios con bacalao gratinado.

ofrece pisto en fritada de tomate de Los Palacios con bacalao gratinado. Restaurante Jesús Hervás participa con tomate de Los Palacios aliñado con caballa y vinagre balsámico, y bombón de merluza con base de tomate confitado.

participa con tomate de Los Palacios aliñado con caballa y vinagre balsámico, y bombón de merluza con base de tomate confitado. Bar Casa Morillo propone sopa de tomate de Los Palacios con bacalao confitado.

propone sopa de tomate de Los Palacios con bacalao confitado. Zona Bianco ha preparado pan brioche relleno de tartar de tomate de Los Palacios y fuet, sobre crema suave con toque cítrico, además de cabrillas en salsa de tomate.

ha preparado pan brioche relleno de tartar de tomate de Los Palacios y fuet, sobre crema suave con toque cítrico, además de cabrillas en salsa de tomate. La Santa Taberna ofrece tomate de Los Palacios a la brasa con queso feta y dátiles, buñuelos de tomate y tomate relleno al estilo italiano.

ofrece tomate de Los Palacios a la brasa con queso feta y dátiles, buñuelos de tomate y tomate relleno al estilo italiano. Bar Casa Troncoso participa con bacalao en tempura con fritá de tomate de Los Palacios, tosta de tomate de Los Palacios con melva al instante y musaka con tomate de Los Palacios.

participa con bacalao en tempura con fritá de tomate de Los Palacios, tosta de tomate de Los Palacios con melva al instante y musaka con tomate de Los Palacios. Restaurante La Abuela Crista completa la ruta con bacalao gratinado sobre fritá de tomate de Los Palacios y cabrillas con tomate de Los Palacios.

Gala del Tomate 2026 en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández

La Semana del Tomate mantiene también los actos tradicionales del Día del Tomate de Los Palacios. Entre ellos destaca la Gala del Tomate, que se celebrará el viernes 8 de mayo en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández.

Durante el acto se entregará el Tomate de Plata a los vecinos Juan Manuel Begines y Francisco José Cid, en reconocimiento a su contribución a la marca “bombón colorao”.

Asimismo, se concederán los PIN del Tomate 2026 a agricultores y agricultoras vinculados al sector. Los reconocimientos serán para Carmen María Moral Ramos y Antonio Busto, por parte de la Cooperativa Parque Norte; Pedro David Tirado García, por Frupal; y Eduardo Sánchez Cid, por la Cooperativa Las Nieves.

Desayuno saludable y visitas a explotaciones agrícolas

La programación incluye también el tradicional desayuno saludable, con pan, aceite y tomate, una actividad pensada para promover hábitos de alimentación vinculados al producto local y a la dieta mediterránea.

Además, se desarrollarán visitas a explotaciones agrícolas dirigidas al alumnado del Aula de la Experiencia de Carmona. Durante estas visitas se mostrará el proceso completo del cultivo del tomate, desde la siembra hasta su comercialización, acercando a los participantes el trabajo diario de los agricultores palaciegos.