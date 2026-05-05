Cuándo es el próximo debate electoral en Andalucía: esta es la fecha en la que Juanma Moreno, María Jesús Montero y el resto de candidatos vuelven a enfrentarse

Andalucía tendrá dos debates electorales con participación de los cinco candidatos para las elecciones del 17M. Tras el celebrado el pasado lunes 4 de mayo en RTVE, la próxima cita será en RTVA. Allí acudirán, para una segunda vuelta, Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

El segundo round será el lunes 11 de mayo en Canal Sur. Allí se verán las caras de nuevo los cabezas de lista de todas las formaciones en un encuentro cuyos turnos y repartos de tiempos y posiciones en el plató ya han sido negociados entre los cinco equipos.

La hora del siguiente debate será el 11 de mayo a las 21.45 horas, la misma franja horaria del debate celebrado en RTVE el pasado lunes.

Datos de la emisión

El debate electoral de RTVE lideró las emisiones el lunes en Andalucía con un 15,3% de cuota y 366.000 espectadores de media en La 1 y el Canal 24 horas. Se alcanzaron los 1,1 millones de espectadores únicos. A nivel nacional logró un 1,2% y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas.

El análisis posterior llega al 3,2% y 263.000 espectadores. En conjunto, llega a más de un millón de espectadores únicos.