El pueblo del Aljarafe sevillano que viaja al Siglo del Oro para celebrar el mercado barroco más grande de Sevilla: con artesanía, gastronomía y actividades para todas las edades

El Aljarafe sevillano se llenará de historia, cultura, gastronomía y teatro desde este jueves hasta el domingo con la celebración del XXIII Mercado Barroco de Olivares, una cita que trasladará a la localidad hispalense al Siglo de Oro con toda clase de recreaciones y actividades para toda la familia.

Así, desde este jueves, Olivares se transformará por completo para acoger la edición número 23 de este mercado que, además de puestos de artesanía con toda clase de artículos hechos a mano, ofrecerá una amplia programación cultural y artística.

Teatro, conciertos, catas y actividades para todas las edades

De ese modo, los asistentes podrán disfrutar en este mercado barroco considerado el más grande de toda Sevilla de distintas obras de teatro del Siglo de Oro, espectáculos familiares, conciertos, animaciones musicales de calle, conferencias, exposiciones y catas gastronómicas.

Y para los más pequeños, la cita dispondrá de talleres, yincanas y actividades infantiles, así como decorados, ambientación, recreaciones y desfiles que harán a sus visitantes viajar siglos atrás.

El Palacio de los Condes de Olivares será uno de los grandes escenarios

Una amplia programación de actividades que se desarrollarán durante cuatro días en distintos espacios del municipio, en el que uno de sus principales enclaves será el emblemático Palacio de los Condes de Olivares

Esto recreará un "ambiente único que hará viajar a vecinos y visitantes al pasado", tal y como aseguran desde el propio Ayuntamiento de Olivares.

La inauguración oficial será el jueves por la tarde

La programación comenzará el jueves a las 19.45 horas con la apertura del Mercado de Artesanos, que se mantendrá disponible hasta las 23.30 horas.

Asimismo, de 20.00 a 21.00 horas se llevará a cabo la inauguración oficial del mercado en el Palacio de los Condes de Olivares, a lo que le seguirán distintas animaciones en la calle y una cata de vinos.

El viernes habrá talleres, conferencia, concierto y teatro

Las actividades del viernes comenzarán a las 10.00 horas con 'Los centros educativos se acercan al Barroco', a la que seguirá la apertura del Mercado de Artesanos de 11.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 00.00 horas.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la exposición 'Aromas Puerta al Pasado', animaciones en la calle y talleres infantiles de dibujo, elaboración de picas y lectura.

La extensa programación del viernes se completará con la conferencia 'La Unión de Armas de Olivares', el concierto 'Arias y Conciertos del Barroco' y el teatro del siglo de Oro 'Disquijoteces'.

El sábado llegará uno de los momentos más esperados del mercado

Durante el sábado, el Mercado de Artesanos estará abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 00.00 horas. Además, la programación contará con la exposición 'Aromas Puerta al Pasado', distintas animaciones en la calle, talleres infantiles y una yincana sobre 'El enigma del Siglo de Oro'.

A esto le seguirá el teatro familiar 'El Viaje de Pinocchio', una cata de cervezas y la conferencia 'La unión de Armas de Olivares'.

El desfile del Tercio de Olivares será uno de los grandes reclamos

Uno de los momentos más esperados de la cita se celebrará a las 19.15 horas con el desfile del Tercio de Olivares y su Escuela de Infantes, a lo que seguirá la animación teatral de calle histórica 'La Tarasca', el espectáculo flamenco 'Alxaraf' y una cata de vinos.

El último día de este mercado, el domingo, comenzará de nuevo con el Mercado de Artesanos de 11.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

De igual modo, se celebrará la exposición 'Aromas Puerta al pasado', distintas animaciones de calle, el teatro familiar 'Los Cuentos del Arlequino: El cocodrilo Enorme', la animación teatral de calle histórica 'La Tarasca', un taller de estampación de mosaicos en Tote Bags y el teatro del Siglo de Oro 'Los últimos cómicos'.

Dos exposiciones completan la programación durante los cuatro días

El evento también contará durante estos cuatro días con las exposiciones 'El textil en la liturgia de La Colegiata', en la Parroquia excolegial Santa María de las Nieves de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 23.00 horas.

Además, los asistentes podrán acudir a la exposición 'Aromas Puerta al Pasado' en el Palacio de los Condes de Olivares de 11.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 23.00 horas.