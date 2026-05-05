Sorprenden infraganti al autor de más de 30 robos en Lora del Río

La Guardia Civil ha detenido en Lora del Río a un varón como presunto autor de más de una treintena de robos en establecimientos, una actuación que ha permitido esclarecer numerosos delitos contra el patrimonio cometidos en la localidad.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil del Puesto Principal de Lora del Río se inicia tras detectar un aumento de denuncias por delitos contra el patrimonio en un corto espacio de tiempo en diversos establecimientos de la localidad

Investigación de la Guardia Civil en Lora del Río

A raíz de estos hechos los investigadores analizaron las informaciones obtenidas a través igualmente de la colaboración ciudadana, constatando el modus operandi en dichos hechos delictivos. La investigación llevó a la Guardia Civil a centrar sus sospechas sobre un varón vecino de la localidad y sobre quien se estableció una vigilancia discreta y permanente.

Fruto de estos dispositivos esta persona fue sorprendido in fraganti durante el intento de robo en el interior de un establecimiento, llevando a la Guardia Civil a proceder a su detención en ese preciso momento. Durante la detención este varón presentó una fuerte resistencia ante la actuación de los agentes, conllevando paralelamente la imputación de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y amenazas graves.

La rápida actuación en la investigación llevada a cabo ha permitido el esclarecimiento de 32 hechos delictivos, además se están analizando diversas informaciones llevando a cabo diligencias relativas a la posible participación del detenido en otros cuatro hechos de robos con fuerza.

Ingreso en prisión provisional

La investigación ha finalizado con la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de este varón como presunto autor de los delitos contra el patrimonio, y de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y amenazas graves declarando el ingreso en prisión provisional.

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Con esta actuación la Guardia Civil refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana, logrando restablecer la tranquilidad entre los vecinos de la localidad de Lora del Río tras los hechos descritos que habían generado una notable preocupación y alarma en la población y comerciantes.