Sevilla contará con un nuevo barrio de viviendas de más de 200 hectáreas entre Pino Montano y La Rinconada

Sevilla está inmersa en el desarrollo de distintos proyectos residenciales en distintos puntos de la ciudad: de Palmas Altas a Cruz del Campo, pasando por Algodonera o el Pítamo, entre otros. Ahora, la Gerencia de Urbanismo abre la puerta a un nuevo barrio en la zona de Majarabique, ubicada entre Pino Montano y la localidad de La Rinconada, en una superficie de más de 200 hectáreas.

Así, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de la propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito SUNS-DMN-01, conocido como “Nodo Logístico Norte” y que pasará a denominarse ‘Sevilla Puerta Norte’.

"La iniciativa plantea incorporar el uso residencial en este sector de aproximadamente 201 hectáreas, manteniendo su carácter productivo y logístico, pero permitiendo un desarrollo más equilibrado mediante la compatibilidad de usos. La propuesta no altera la clasificación del suelo, que sigue siendo urbanizable sectorizado, sino que actualiza sus condiciones para adaptarlas al contexto actual", ha subrayado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa.

Compensa el barrio planeado en los terrenos de Mercasevilla

Este desarrollo residencial viene a compensar el planteado en los terrenos de Mercasevilla, al que se cerró definitivamente la puerta hace apenas unos meses. De este modo, se determinaba que el mercado central de abastecimiento de Sevilla seguiría en su misma ubicación. En los últimos 20 años el PGOU contemplaba la creación de un nuevo barrio en sus suelos, ubicados en Sevilla Este, que iba a contar con un mínimo de 2.239 viviendas, de las cuales 1.079 tenían que ser protegidas. Pero eso ya no se producirá.

"Ante este nuevo escenario, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, plantea aprovechar este suelo clasificado como urbanizable en una zona estratégicamente ubicada y bien conectada para paliar el déficit de vivienda en el Distrito Norte", ha subrayado el consistorio.

Una reserva del 40% del suelo para usos productivos

Entre los principales aspectos la propuesta establece que "Sevilla Puerta Norte" mantenga una reserva mínima del 40% de su superficie para usos productivos, especialmente aquellos vinculados a la logística por su proximidad a la Estación de Mercancías de Majarabique.

El resto del ámbito se abrirá al uso residencial, "permitiendo la creación de un tejido urbano compacto que incluya vivienda protegida para responder a la demanda habitacional actual, espacios libres asociados al nuevo Acceso Norte y al Cortijo Majarabique el Chico", formando parte del sistema verde metropolitano. Además este sector se beneficiará de infraestructuras ya existentes o proyectadas, como la SE-20, el Acceso Norte y la futura Línea 3 del Metro.

"Desde el punto de vista económico, el desarrollo de este sector podría generar entre 1.000 y 1.500 empleos directos durante las fases de urbanización y edificación, así como 400 y 600 empleos permanentes en su consolidación posterior, entre comercios, servicios o mantenimiento", ha añadido el Ayuntamiento.

Impulso también industrial a Majarabique

El pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía dio un impulso al Área Logística de Majarabique, en los términos municipales de La Rinconada y Sevilla, es un enclave estratégico por su ubicación de gran accesibilidad en el principal nudo de comunicación del área metropolitana, entre el paso norte SE-35 y la autovía SE-40 y junto a los corredores ferroviarios.

Este espacio, que cuenta con alrededor de 200 hectáreas -esto es, cuatro veces Aerópolis- arranca tras años de espera con la aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de una primera inversión de 34 millones de euros que servirá para urbanizar las primeras 57 hectáreas. Este proyecto es el primero que se ejecuta en desarrollo del Plan Especial de Ordenación aprobado en junio de 2025.

Las primeras obras permitirán intervenir en 57 hectáreas, de las cuales 30 son para parcelas logísticas y ocho de parcelas dotacionales destinadas a servicios al transporte. También se incluye la construcción de una subestación eléctrica que suministre de energía al nodo, así como el desdoble de la A-8003 para atender la futura demanda de transporte y la remodelación del enlace existente con la SE-20.