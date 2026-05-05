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Cuándo es la Velá de Santa Ana 2026 en Triana y cuántos días dura

Triana volverá a celebrar una de las grandes fiestas populares de Sevilla, con casetas, música, sabor de barrio y la tradicional cucaña sobre el Guadalquivir

Imagen de las casetas en la calle Betis de Sevilla durante la Velá de Santa Ana.

Imagen de las casetas en la calle Betis de Sevilla durante la Velá de Santa Ana. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La semana de Triana ya tiene fecha. La Velá de Santa Ana 2026 unirá a todo el barrio sevillano durante seis días en lo que es una de las grandes citas de Sevilla, en pleno verano pero en escenarios frescos y únicos: la calle Betis, la Plaza del Altozano, la Real Parroquia de Santa Ana y la dársena del Guadalquivir.

Cuándo es la Velá de Santa Ana 2026

La Velá de Santa Ana 2026 está prevista, según la fecha tradicional de la fiesta, del 21 al 26 de julio, coincidiendo con los días grandes dedicados a Santiago y Santa Ana (25 y 26 de julio respectivamente). El Ayuntamiento de Sevilla ya tiene activa la página municipal de la edición de 2026 para la tramitación de solicitudes de casetas, aunque el programa completo deberá concretarse más adelante.

Imagen de la calle Betis durante la Velá.

Ambiente nocturno de la calle Betis durante la Velá. / EFE

Como es habitual, la fiesta comienza con el pregón de la Velá, un acto que sirve de apertura oficial antes del encendido del ambiente festivo en Triana. En ediciones anteriores, tras el pregón se han entregado reconocimientos vinculados al barrio, como los galardones a personas o entidades destacadas por su relación con Triana y con la propia celebración. En 2025 el pregonero fue Rafael Almarcha, fundador de Siempre Así.

Casetas en la calle Betis y ambiente en el Altozano

Uno de los grandes atractivos de la Velá de Triana es el paseo por la calle Betis, donde se instalan casetas de entidades, hermandades, asociaciones y colectivos. El entorno se llena de farolillos, música y gastronomía, con la imagen del Puente de Triana iluminado como una de las estampas más buscadas de la fiesta.

La Plaza del Altozano suele concentrar buena parte de la programación nocturna, especialmente conciertos y actuaciones. En la edición de 2025, el Ayuntamiento situó allí actuaciones cada noche y articuló la actividad de la Velá en torno a la iglesia de Santa Ana y la calle Betis.

GRA317.- SEVILLA, 23/07/2015.- . Un joven alcanza la bandera de la Cucaña, en el río Guadalquivir, una de las actividades que se celebran con motivo de la &quot;Velá Santa Ana&quot;, en el barrio sevillano de Triana. EFE/Jose Manuel Vidal

Un joven alcanza la bandera de la Cucaña, durante la Velá de Santa Ana. / Jose Manuel Vidal. / EFE

La cucaña, la tradición más esperada

La cucaña de la Velá de Santa Ana es una de las escenas más reconocibles de la fiesta. Consiste en avanzar por un poste engrasado colocado sobre el río para intentar alcanzar una bandera situada al final. La prueba combina equilibrio, habilidad y espectáculo, porque lo más habitual es que muchos participantes acaben cayendo al Guadalquivir entre los aplausos del público.

Este juego competitivo, muy ligado a la identidad de Triana, se celebra todos los días de semana de la Velá por la tarde en la dársena y atrae a vecinos, curiosos y visitantes. En 2025, el Ayuntamiento situó la cucaña a partir de las 18.30 horas dentro de la programación deportiva de la Velá.

Una competición deportiva durante la Velá, junto al puente de Triana.

Una competición deportiva durante la Velá, junto al puente de Triana. / El Correo

Gastronomía: avellanas verdes, pescaíto y sabor trianero

La fiesta también se vive a través de la comida. En la Velá de Santa Ana no faltan las avellanas verdes, uno de sus productos más característicos, junto a propuestas populares como el pescaíto frito, las sardinas asadas y las tapas que se sirven en casetas y puestos del entorno.

El Guadalquivir tiene un papel esencial en la Velá. Además de la cucaña, la programación suele incluir competiciones deportivas como regatas, pesca, torneos de fútbol, pádel, ajedrez, dominó u otras modalidades que pueden variar cada año según el programa oficial.

La parte devocional se concentra en la Real Parroquia de Santa Ana, conocida popularmente como la catedral de Triana. En torno al 26 de julio suelen celebrarse cultos, ofrendas y actos vinculados a la imagen de Santa Ana, manteniendo el origen religioso de una fiesta que con el paso de los siglos se ha convertido también en una gran celebración popular.

Consejos para ir a la Velá de Santa Ana

Quienes acudan a la Velá de Santa Ana en Sevilla deben tener en cuenta que el entorno de Triana registra cortes de tráfico, cambios en el transporte público y un dispositivo especial de seguridad y limpieza. En 2025, el Ayuntamiento desplegó medidas específicas de movilidad, refuerzo de limpieza y regulación de horarios en casetas y establecimientos del entorno.

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Lo recomendable es llegar con tiempo, usar transporte público, consultar el programa municipal cuando esté publicado y reservar un rato para pasear por la calle Betis, cruzar el Puente de Triana iluminado y acercarse al río para ver la cucaña, una de las tradiciones que mejor resumen el carácter festivo de esta cita.

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