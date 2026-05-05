La Velá de Triana 2026 tendrá a Jesús Pozuelo como pregonero y a María Tapia como cartelista

La Velá de Santiago y Santa Ana de Triana 2026 ya tiene nombres propios: el historiador Jesús Pozuelo será el encargado de pronunciar el pregón de esta Fiesta Mayor de Sevilla y Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, mientras que la artista María Tapia firmará el cartel anunciador de una de las citas más esperadas del verano sevillano.

Al término del acto, previsto para el próximo 21 de julio, se celebrará el tradicional alumbrao de la Velá, que marcará el inicio de esta fiesta. A partir de ese momento dará comienzo el programa de actividades culturales, deportivas y de ocio que se desarrollará a finales de julio en todo el distrito de Triana y cuyo calendario se dará a conocer en próximas fechas, según ha informado el Consistorio en una nota.

Jesús Pozuelo, pregonero de la Velá de Triana

El delegado de Fiestas Mayores y del distrito Triana, Manuel Alés, ha destacado la designación de Jesús Pozuelo como pregonero "que anunciará estos días señalados de Triana y, por consiguiente, de toda la ciudad de Sevilla. Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla se volcará para que vuelva a ser una gran edición".

En este sentido, Alés ha destacado que "el nivel del nombramiento de pregonero para esta edición, un reconocido trianero que es referente en su sector y que dará voz a una celebración marcada en rojo en el calendario del barrio y de toda la ciudad de Sevilla".

De la cartelista, el edil ha subrayado que "se trata de una artista de primer nivel, con una trayectoria sobresaliente y que ya nos emocionó con su cartel de las Fiestas de la Primavera de 2022". El delegado también ha mostrado su agradecimiento a la Comisión de la Velá "por el trabajo realizado durante todo el año, por su entrega, compromiso y amor a su barrio".

Jesús Pozuelo Díaz (Sevilla, 1986) es historiador, humanista y divulgador. Graduado en Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide y con un máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla (US) y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, lleva más de trece años dedicado al estudio y la difusión de la historia de Sevilla.

Trayectoria de Jesús Pozuelo en patrimonio e historia

En 2013 fundó Ispavilia - Patrimonio Cultural, empresa de divulgación y en 2026 puso en marcha Gadiria, centrada en rutas culturales por Cádiz, además del canal El Humanista. Su labor se desarrolla también en medios de comunicación, con colaboraciones en televisión, radio y prensa, destacando su sección semanal en ABC de Sevilla y el programa Andalucía en la Historia de Canal Sur Radio.

Además, ha participado como asesor histórico en producciones nacionales e internacionales y dirige ciclos y conferencias sobre patrimonio e historia organizados por instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla y el ICAS. Asimismo, diseña itinerarios culturales y viajes patrimoniales por Europa e Hispanoamérica, donde investiga sobre el legado histórico español.

Por otro lado, María Tapia (Jaén, 1991) es licenciada en Bellas Artes por la US. Cuenta con una amplia formación en Sevilla y Madrid, donde se especializó con un máster en Medios de Impresión Gráfica, Ilustración y Acuñación Artística en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, además de formarse en el Museo Real Casa de la Moneda, la Biblioteca Nacional y distintos talleres de grabado y serigrafía.

María Tapia, autora del cartel de la Velá

Su trayectoria como cartelista incluye obras para la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila, la revista Pasión en Sevilla de ABC, la Semana Internacional de Moda Flamenca (Simof) o las Fiestas de Primavera del Ayuntamiento de Sevilla, entre otros encargos. También ha realizado trabajos para distintas hermandades y efemérides cofrades, como coronaciones, aniversarios y cartelería conmemorativa.

Asimismo, ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales en espacios como la Real Casa de la Moneda, la Calcografía Nacional o Fibes, y ha sido reconocida con una Mención de Honor en el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 2024 firmó el cartel oficial de la Semana Santa de La Rambla (Córdoba) y ha continuado desarrollando proyectos expositivos como 'Brújula' en Sevilla.