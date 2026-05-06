Un accidente en el tranvibús a la altura de Sevilla Este deja cinco heridos

Un tranvibús ha sufrido un accidente este miércoles a mediodía en Sevilla Este. El suceso ha tenido lugar a las 12:18 en la avenida de Luis Uruñuela, cerca de la glorieta del Palacio de Congresos, donde este bus de la línea TB1 ha tenido que pegar un frenazo "para evitar el choque con un turismo que se había saltado los semáforos", tal como detallan fuentes municipales. A consecuencia de este incidente, cinco personas han resultado heridas leves.

Según apuntan fuentes oficiales, el tranvibús no ha llegado a impactar contra el coche gracias a la rápida reacción del conductor de Tussam. No obstante, el frenazo ha dejado "cinco personas afectadas, todas conscientes y sin gravedad", tal como precisan desde el Ayuntamiento. Todas ellas, asimismo, han podido salir y marcharse "por sus propios medios".

A raíz de este incidente, varios testigos alertaron de lo sucedido al Servicio de Emergencias 112. Desde este organismo a su vez se informó al Cecop y movilizó efectivos sanitarios y de la Policía Local hasta la zona del siniestro, ubicada en la avenida Luis Uruñuela y próxima al Palacio de Congresos-Fibes.

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El servicio de tranvibús, según destacan desde el Consistorio, "no se ha interrumpido en ningún momento". "La línea funciona con normalidad", han recalcado estas mismas fuentes municipales a El Correo de Andalucía.