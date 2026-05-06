Un accidente en Utrera con heridos y otro en la A-49 provocan retenciones este miércoles en Sevilla

Dos accidentes de tráfico han complicado la circulación a primera hora de la mañana en carreteras de la provincia de Sevilla, con especial incidencia en el siniestro registrado en Utrera, donde se han visto implicados tres vehículos y los testigos han alertado de la posible existencia de dos personas heridas, según han informado fuentes del 112 a El Correo de Andalucía.

Accidente en la A-362 en Utrera

El accidente más grave se ha producido en torno a las 7.00 horas en la carretera A-362, en el kilómetro 3,5, a la altura de Utrera y en sentido Los Palacios. El siniestro ha consistido en una colisión entre tres vehículos, una furgoneta y dos turismos.

A raíz del choque, la vía ha quedado afectada retenciones en la zona. Los testigos que alertaron al servicio de emergencias indicaron que podría haber dos heridos, aunque este extremo queda pendiente de confirmación oficial.

El 112 activó tras el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los servicios sanitarios del 061 y a mantenimiento de carreteras, que fueron movilizados hasta la zona para atender la emergencia y restablecer la normalidad en la circulación.

Otro siniestro en la A-49, en Espartinas

El segundo accidente se ha registrado en torno a las 6.30 horas en la autovía A-49, en el kilómetro 8,7, a la altura de Espartinas, en sentido creciente de la kilometración hacia Huelva. En este caso, un turismo ha chocado contra la mediana.

Según las mismas fuentes, este siniestro no ha dejado heridos, aunque sí ha obligado a cerrar el carril izquierdo de la vía. El accidente ha provocado igualmente atascos en toda la vía.También en este caso, el 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, al 061 y a mantenimiento de carreteras.