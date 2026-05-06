Dos educadoras agredidas y un menor fugado en Sevilla reabren el debate sobre la seguridad en centros de menores

Nueva agresión en un centro de menores a dos educadoras en Sevilla. CCOO ha reclamado este miércoles la creación urgente de una mesa de negociación para afrontar la precariedad laboral en este tipo de centros en Andalucía, tras la agresión sufrida por dos educadoras el pasado sábado en un centro específico de trastorno de conducta de la provincia de Sevilla.

Según este sindicato, los hechos se produjeron cuando un menor, al que no se le permitía salir del centro tras haberse fugado previamente, comenzó a mostrar una actitud cada vez más nerviosa y agresiva.

El menor desmontó al parecer la pata de una cama y la utilizó como barra de hierro para amenazar a las trabajadoras para abandonar el centro, según ha detallado CCOO en un comunicado.

Ante la negativa del equipo educativo, el menor habría causado destrozos en el mobiliario, rompiendo puertas de distintas estancias, y agrediendo a una de las educadoras, a la que golpeó en la pierna y finalmente huyó del centro.

En estos momentos continúa fugado, según CCOO, que ha indicado que no era la primera vez que protagonizaba "episodios de fuga y conductas violentas".

"No es un hecho aislado"

Según el sindicato, esta agresión "no es un hecho aislado", sino la consecuencia directa de una situación estructural que el Gobierno andaluz "sigue sin abordar".

"A pesar de las reiteradas movilizaciones del sector, especialmente tras el asesinato de una compañera en Badajoz y la brutal agresión sufrida por una educadora social en Huelva asfixiada hasta perder la consciencia, no se han implementado medidas efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores", ha explicado el sindicato.

La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha denunciado que no se han puesto en marcha nuevas medidas de prevención de riesgos laborales y que los pliegos publicados recientemente están poniendo "en riesgo el empleo y empeorando aún más las condiciones del sector".

Mesa de negociación para los centros de menores

Por ello, CCOO ha exigido la creación urgente de una mesa de negociación tripartita que aborde la precariedad estructural que sufre el sector de los centros de protección de menores en Andalucía.

"Es imprescindible actuar sobre la falta de inversión pública, la escasez de personal, la inestabilidad laboral, la desigualdad salarial y la ausencia de protocolos eficaces de prevención de riesgos laborales", ha indicado.