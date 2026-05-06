La gran transformación de Reina Mercedes arrancará a finales de 2026: más espacio para peatones y bicis, menos coches y nuevos arboles tras año y medio de obras

Llega el turno para la avenida de Reina Mercedes. Dentro de las múltiples obras que están teniendo lugar en Sevilla, en la mayoría de casos aprovechando la intervención de Emasesa para renovar la redes de saneamiento y abastecimiento, el Gobierno de José Luis Sanz afrontará a finales de 2026 la transformación de Reina Mercedes, una de las arterias principales de La Palmera. Según ha precisado el alcalde, esta obra para sustituir las redes actuales, que datan de los años 70 y llevan mucho tiempo generando averías, estará terminada para comienzos de 2028.

Emasesa ha comenzado la licitación de este proyecto, con un contrato a adjudicar por valor de 5.334.199,55 euros. Las empresas tendrán hasta el 2 de junio para presentar sus ofertas. La renovación integral de las redes de Reina Mercedes tendrá una duración de 67 semanas, algo más de 15 meses, que serán divididas en cuatro fases. "Afectarán lo menos posible a la movilidad y al día a día del entorno", ha prometido Sanz, que ha visitado a los vecinos este miércoles después de que el lunes estos residentes tuvieran una reunión con los técnicos de Emasesa.

El proyecto plantea una transformación del espacio urbano en el tramo entre Padre García Tejero y Páez de Rivera. La reurbanización será completa, con acerados más amplios y accesibles, carril bici, nueva organización del aparcamiento, y la plantación de 64 nuevos árboles.

Se trata de una nueva obra que se suma en el distrito a los trabajos de construcción en el futuro Distrito Urbano Portuario, a lo que hay que unir en el barrio la remodelación del Benito Villamarín, de 2025 a 2028, o las obras del tramo sur de la línea 3 del Metro, que pasa por Bellavista, y que finalizarán en 2036.

Acerados amplios, un carril bici y nuevos árboles en Reina Mercedes

El propuesta diseñada por la Gerencia de Urbanismo contempla la demolición total del pavimento existente y su sustitución por una nueva sección que incluirá una calzada con dos sentidos de circulación de 4,50 metros de anchura en cada sentido, aparcamientos en línea en el acerado de los pares de anchura de 2 metros. En el lado de los impares, los aparcamientos serán en batería con una anchura de 4,80 metros. También se contempla un carril bici por el lado de los pares con anchura 2,5 metros y acerados de anchura variable.

La avenida de Reina Mercedes afrontará una reurbanización completa por parte de Emasesa / El Correo

Además, se crearán 48 nuevos alcorques en zonas actualmente sin arbolado (ocho en el margen de las facultades y 40 en el margen de los soportales), además de las reposiciones derivadas de tocones, alcorques vacíos y ejemplares eliminados (16 unidades), lo que hacen un total de 64 árboles en el ámbito de la avenida de la Reina Mercedes.

Emasesa renovará las redes de saneamiento de Reina Mercedes

Emasesa va a renovar completamente las redes de abastecimiento y saneamiento, además de instalar una red de riego y buscar soluciones más sostenibles para el drenaje de aguas pluviales. En total, se ejecutarán casi 900 metros de nuevas conducciones de agua y más de 1.100 metros de redes de saneamiento, además de nuevos pozos y sistemas de drenaje urbano sostenible.

En cuanto al abastecimiento, se ejecutarán nuevas conducciones de fundición dúctil, con longitud total 893,50 metros y diámetros comprendidos entre 150 y 300 milímetros, incluyéndose un total de 6 válvulas y otros elementos asociados de la red.

La red de saneamiento continuará siendo del tipo unitaria, con colectores a ambos lados de la calle y un total 949 metros de tuberías de gres nuevas (diámetros comprendidos entre 200 y 600 milímetros) y 177 metros de tuberías plásticas, así como un total de 43 nuevos pozos. En el lado de los impares de la avenida se implementarán sistemas de drenaje urbano sostenible que permiten una gestión más eficiente de las aguas pluviales, mediante parterres inundables con tierra vegetal sobre suelo estructural, drenado mediante tubos dren con un diámetro de 63 milímetros.

Asimismo, se proyecta la instalación de una red de riego en el acerado de los impares, para las zonas de implantación de jardineras elevadas, mediante tuberías de polietileno con longitud total 663 metros.