Sucesos
En estado crítico un hombre tras ser agredido por otro durante una pelea de tráfico en Los Remedios
La Policía Local de Sevilla ha detenido al presunto autor de este ataque, un varón de 44 años, que se encuentra en estos momentos en dependencias policiales
Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital "en estado crítico" tras ser agredido por otro este miércoles en el barrio de Los Remedios, tal como ha informado el perfil oficial Emergencias Sevilla. El suceso ha tenido lugar a las 15:05 en la calle Virgen del Águila, donde el el presunto culpable de los hechos ha atacado a otro varón "durante un altercado de tráfico". Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local, que han arrestado al supuesto agresor.
La víctima, de 49 años, fue estabilizada por los efectivos sanitarios del 061 movilizados hasta este enclave de Los Remedios. Una vez atendido en el lugar de los hechos, trasladaron a este hombre a un centro hospitalario "en estado crítico como consecuencia de las lesiones", tal como detallan estas mismas fuentes oficiales.
Por su parte, el presunto agresor, de 44 años, quedó detenido por la Policía Local. Según explican desde Emergencias Sevilla, el ataque se produjo "durante un altercado de tráfico", que acabó con la víctima en estado crítico.
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